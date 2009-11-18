Верстка шаблона (PSD) корп. сайта для WordPress

$250
HTML-версткаЗакрыт6 заявок233 просмотра
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Надо сверстать шаблон корпоративного сайта для WordPress версии 2.8.х

Исходные данные:

1. Есть готовый макет в формате Photoshop. Шаблон "не резиновый", ширина экрана 1280 точек. Отдельно по слоям разложены образцы текстов и нарезана графика.

2. На сайте 4 раздела: блог, решения, кейсы, контакты. Все разделы имеют свой уникальный дизайн.

3. Для главной страницы требуется подключение java скрипта "разворачивающегося вниз текста".

4. Для страницы "Кейсы" требуется java скрипт всплывающего окна с функционалом галереи (текст и графика).

Также от Вас требуется рекомендация плагина (желательно бесплатного) для WordPress, обеспечивающего функционал галереи с возможностью наполнения графикой и с форматированием описаний для иллюстраций.

Возможно данный пункт потребует небольшой доработки выбранного плагина WordPress (c точки зрения введения и отображения дополнительных полей в макете).

6. Результат работы принимается в виде готового шаблона, пригодного для установки в стандартную версию WordPress 2.8.x и включающего в себя текстовое описание (в виде коментариев ко всем основным блокам шаблона), java-скрипты и отдельно плагин для раздела "Кейсы" с кратким описанием его настроек.

Для начала работы от Вас требуется :

1. Оценить обьем работ __и написать предлагаемую Вами цену__

2. Оценить время разработки __и озвучить его в Вашем предложении__

Актуальность: Крайний срок исполнения проекта = 27 ноября 2009 г.

Пожелание: Возможность прямого общения "в реале" (личная встреча или созвон) с заказчиком, находящимся в Москве.

P.S. Микро-превью дизайна по разделам прилагается.

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Убедительная просьба: пожалуйста, давайте экономить время друг-друга и не писать сюда ответы без Вашей цены или без указания времени, необходимого Вам для проведения вышеописанных работ. Заранее спасибо!

WordPress
14 лет назад
IriskaT
Lab Media 
45 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
14 лет назад
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