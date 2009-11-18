Верстка шаблона (PSD) корп. сайта для WordPress

Оставляйте предложение и цена и icq понравится предложение напишу сам! Мне нужен опытный дизайнер
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Надо сверстать шаблон корпоративного сайта для WordPress версии 2.8.х
Исходные данные:
1. Есть готовый макет в формате Photoshop. Шаблон "не резиновый", ширина экрана 1280 точек. Отдельно по слоям разложены образцы текстов и нарезана графика.
2. На сайте 4 раздела: блог, решения, кейсы, контакты. Все разделы имеют свой уникальный дизайн.
3. Для главной страницы требуется подключение java скрипта "разворачивающегося вниз текста".
4. Для страницы "Кейсы" требуется java скрипт всплывающего окна с функционалом галереи (текст и графика).
Также от Вас требуется рекомендация плагина (желательно бесплатного) для WordPress, обеспечивающего функционал галереи с возможностью наполнения графикой и с форматированием описаний для иллюстраций.
Возможно данный пункт потребует небольшой доработки выбранного плагина WordPress (c точки зрения введения и отображения дополнительных полей в макете).
6. Результат работы принимается в виде готового шаблона, пригодного для установки в стандартную версию WordPress 2.8.x и включающего в себя текстовое описание (в виде коментариев ко всем основным блокам шаблона), java-скрипты и отдельно плагин для раздела "Кейсы" с кратким описанием его настроек.
Для начала работы от Вас требуется :
1. Оценить обьем работ __и написать предлагаемую Вами цену__
2. Оценить время разработки __и озвучить его в Вашем предложении__
Актуальность: Крайний срок исполнения проекта = 27 ноября 2009 г.
Пожелание: Возможность прямого общения "в реале" (личная встреча или созвон) с заказчиком, находящимся в Москве.
P.S. Микро-превью дизайна по разделам прилагается.
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Убедительная просьба: пожалуйста, давайте экономить время друг-друга и не писать сюда ответы без Вашей цены или без указания времени, необходимого Вам для проведения вышеописанных работ. Заранее спасибо!
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