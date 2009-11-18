Вёрстка шаблона под IPB3

HTML-версткаЗакрыт2 заявки125 просмотров
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Необходимо переработать стандартный дизайн IPB3 в сторону стилизации под: http://demo.yootheme.com/oct09/index.php

1. сайдбар переносится в левую часть экрана

2. дизайн «резиновый» в диапазоне разрешений от 1024 до 1680, по сравнению с шаблоном mellow меняется шапка (cм. скриншот)

3. валидность, кроссбраузерность, совместимость с последней версией IPB и его компонентами (IP.Gallery/IP.Blog/etc..)

4. исходники имеются

Оплата в рублях. Под проектом оставляйте время и стоимость. Опыт вёрстки под IPB3 приветствуется.

Если имеются какие-либо вопросы - задавайте. Можно прямо в предложении - оно скрывается.

В личку просьба не писать.

14 лет назад
Unicom
42 годаБолгария
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
19 отзывов
Выбранный исполнитель
rim89
34 годаБеларусь
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$80
4 дня
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