Сверстать картинки из исходника

HTML-версткаЗакрыт12 заявок333 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть русская версия сайта, для которой уже сверстаны gif для одного из элементов.

Есть исходник в котором сверстанные элементы переведены на англ.

Нужно из исходника нарезать гифки для английской версии сайта. всего 17 картинок

Сделать надо сегодня. Оплата сразу после отправки первых 4х картинок.

14 лет назад
alexey-d
46 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
ne4to17
Илья 
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
  • Похожие заказы

  • Подкорректировать верстку сайта

    Необходимо подкорректировать верстку сайта, чтобы в IE корректно отображался. Он хорошо отображается в Opere и Mazille, а в IE съезжает шапка влево и менюшка сбегает вниз. Верстка Div'ами. Выбор исполнителя по сроку и сумме.

    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создать шкуру для Wordpress

    Приветствую! Необходимо создать шкуру для Wordpress по образу и подобию или переделать готовую. Новый дизайн изобретать не нужно. Переделки, в плане кода (как нужно выводить контент) дам (сам код). Пожалуйста, в предложении указывайте цену и сроки. Личку не читаю. Спасибо.

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Поправить верстку в Опере 9,21

    Здравствуйте,сайт хорошо,проверстан, под все браузеры всех версий, Есть проблема только в одном: Опера Версия 9.21 Покажу где ее скачать можно ! необходимо поправить, этот баг Сегодня !(едет средняя часть сайта,сравните с другими браузерами) Принт скрин с ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Кроссбраузерность

    Здравствуйте! На сайт stalker63.ru установил галерею Nextgen. Почему-то в Opera и Firefox наблюдается сдвиг блока с картинками вниз. В IE все нормально Примеры: http://www.stalker63.ru/?p=20 http://www.stalker63.ru/?p=50

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Поправить шаблон для Joomla 1.5

    Для Joomla 1.5 необходимо поправить шаблон yoo mellow: http://demo.yootheme.com/oct09/index.php 1. убрать из меню «закорючку» (см. скриншот) 2. поправить шапку (см. скриншот) 3. сделать «резиновость»по ширине в диапазоне разрешений от 1024 до 1680 Оплата в рублях. Под проектом оставляйте время (за сколько справитесь) ...

    Joomla
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Верстка

    Нужно заверстать страницы - см. в приложении. Дивами. Резиново. Кроссбраузерно и валидно (тестим). Просьба в icq не ломиться. Все предложения в сервисе.

    HTML-верстка32 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Вёрстка шаблона под IPB3

    Необходимо переработать стандартный дизайн IPB3 в сторону стилизации под: http://demo.yootheme.com/oct09/index.php 1. сайдбар переносится в левую часть экрана 2. дизайн «резиновый» в диапазоне разрешений от 1024 до 1680, по сравнению с шаблоном mellow меняется шапка (cм. скриншот) 3. валидность, ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад