Сверстать картинки из исходника

Есть русская версия сайта, для которой уже сверстаны gif для одного из элементов.

Есть исходник в котором сверстанные элементы переведены на англ.

Нужно из исходника нарезать гифки для английской версии сайта. всего 17 картинок

Сделать надо сегодня. Оплата сразу после отправки первых 4х картинок.