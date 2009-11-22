Приватно для Rusline

$100
HTML-версткаЗавершен1 заявка119 просмотров
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Верстка сайта офис-центра "Володарского, 16"

14 лет назад
Chieftec
Кирилл 
36 летИспания
16 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
rusline
Руслан 
47 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
25 дней назад
14 лет назад
$100
2 дня
Руслан как и всегда показал себя опытным профессионалом. Очень быстро справился с поставленной задачей, вообщем остались довольны и будем продолжать сотрудничество!
Работа по Тех заданию, оплата вовремя, рекомендую.
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