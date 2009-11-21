Доделать/изменить верстку

$10
HTML-версткаЗакрыт28 заявок300 просмотров
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Есть сверстанная страница, нужно нарезать шапку (есть в псд) и изменить фиксированную ширину на резину.

14 лет назад
gb_818
Duck 
NaN лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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