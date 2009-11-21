Верстка под ASP

$10
HTML-версткаЗакрыт4 заявки268 просмотров
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Добрый день!

Требуется верстка с PSD

– на дивах,

– ccs в отдельном файле,

– кроссбраузерно (ie 6+, opera 8+, ff, safari),

– валидно (XHTML+CSS)

– резиновый макет

– понятный и аккуратный код

Оплата по факту, макет во вложении.

ВАЖНО!!!

Там где написан личный кабинет и папочка, при нажатии на любую из меню личного кабинета должна появляться иконка вместо папки и соответствующая надпись все иконки имеются.

Все тексты остаются текстами!

14 лет назад
Andreyka1984
Викторович 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
46 отзывов(-4)
Выбранный исполнитель
Trodar
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$10
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