Trodar

Евгений Trodar

 
41 годУкраина/Гуляйполе
15 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Приоритет в языках: Delphi, C#

Навыки:

1 год WEB: ASP.NET (MVC);

Опыт с 2004 (2007 .net) года:

Программирование Delphi, C#, Adobe Air

BD: Paradox, Dbase, InterBase, MS SQL, Oracle, mysql, FireBird и др;

Сетевые протоколы: IP/TCP, HTTP, FTP, SFTP. FTPS, HTTPS.

Сопровождение программы 7 дней после выполнение проекта, если не оговорен другой период. (Входит в стоимость проекта)

Девиз: Качество превыше всего

Цель: Долгосрочное сотрудничество с клиентами.

Контактные данные:

e-mail: [email protected]

skype: mack-eugene

icq: 355072719

PS: Контрольные, лабораторные, курсовые, докторские НЕ ВЫПОЛНЯЮ.

MySQLOracleDelphiFirebirdASP.NETSQL
Портфолио
Отзывы заказчиков
amplituda
Сергей 
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
$45
10 баллов
14 лет назад
Программа учёта з.платы
С работой справился полностью + предложил вдобавок усовершенствования ранее не предусмотренные.
Сотрудничеством доволен, оплата произведена свевременно. Готов сотрудничать и далее
Ответный отзыв
wrc
Канада
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$10
10 баллов
15 лет назад
Адаптировать NSIS инсталлер под язык пользователя
Евгений хорошо справился с заданием. Разобрался и написал пример локализованного инсталлятора. Продемонстрировал работу на нескольких языках. Спасибо!
Оплата произведена своевременно, несмотря на то, что исходный код был полностью у него. Рад был сотрудничать.
Ответный отзыв
freerab
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$20
10 баллов
15 лет назад
Программа на Delphi
Отличный программист. Быстро и качественно справился с заданием. Ответил на все возникшие вопросы. рекомендую всем.
VDVFox
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$20
10 баллов
15 лет назад
Приватный проект для IT-Skyline
Все сделал очень быстро и качественно, на всех этапах уточнял, что и как сделать. Рекомендую!
ТЗ оформлено понятно и подробно, оплата произведена во-время. На все вопросы отвечал чётко и развёрнуто. 10 балов заслужил
Ответный отзыв
mfred
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв
$3
10 баллов
15 лет назад
Нужна помощь с Delphi
Работа была сделана быстро и качественно. Учтены все пожелания. Спасибо.
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