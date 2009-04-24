Приоритет в языках: Delphi, C#
Навыки:
1 год WEB: ASP.NET (MVC);
Опыт с 2004 (2007 .net) года:
Программирование Delphi, C#, Adobe Air
BD: Paradox, Dbase, InterBase, MS SQL, Oracle, mysql, FireBird и др;
Сетевые протоколы: IP/TCP, HTTP, FTP, SFTP. FTPS, HTTPS.
Сопровождение программы 7 дней после выполнение проекта, если не оговорен другой период. (Входит в стоимость проекта)
Девиз: Качество превыше всего
Цель: Долгосрочное сотрудничество с клиентами.
Контактные данные:
e-mail: [email protected]
skype: mack-eugene
icq: 355072719
PS: Контрольные, лабораторные, курсовые, докторские НЕ ВЫПОЛНЯЮ.
Портфолио
- Клуб отцов147 просмотров
- PayRoll338 просмотров
- TAXI373 просмотра
- Tennis476 просмотров
- Расчёт407 просмотров
- Троян236 просмотров
- Отправка почты505 просмотров
- Программа разработана для личного использования226 просмотров
Отзывы заказчиков
$45
10 баллов
14 лет назад
С работой справился полностью + предложил вдобавок усовершенствования ранее не предусмотренные.
Ответный отзыв
Сотрудничеством доволен, оплата произведена свевременно. Готов сотрудничать и далее
$10
10 баллов
15 лет назад
Евгений хорошо справился с заданием. Разобрался и написал пример локализованного инсталлятора. Продемонстрировал работу на нескольких языках. Спасибо!
Ответный отзыв
Оплата произведена своевременно, несмотря на то, что исходный код был полностью у него. Рад был сотрудничать.
$20
10 баллов
15 лет назад
Отличный программист. Быстро и качественно справился с заданием. Ответил на все возникшие вопросы. рекомендую всем.
$20
10 баллов
15 лет назад
Все сделал очень быстро и качественно, на всех этапах уточнял, что и как сделать. Рекомендую!
Ответный отзыв
ТЗ оформлено понятно и подробно, оплата произведена во-время. На все вопросы отвечал чётко и развёрнуто. 10 балов заслужил
$3
10 баллов
15 лет назад
Работа была сделана быстро и качественно. Учтены все пожелания. Спасибо.
Прикладное ПО
5 отзывов
от $100
от 7 дней
нет рейтинга
Базы данных
4 отзыва
от $100
от 7 дней
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
от $400
от 30 дней
нет рейтинга
Системное программирование
нет отзывов
от $100
от 7 дней
нет рейтинга