Показать как выгружать объекты с илюстратора

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт4 заявки9 просмотров

Есть объекты. Нужно показать как их выгружать с прозрачным фоном.

Adobe Illustrator
2 месяца назад
Trodar
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