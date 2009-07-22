Программа учёта з.платы

Требуется написать программку с функциями екселя

Основные задачи:

Изменяемые параметры, такие как процент подоходного налога за основное время, процент налога за переработку в будний день, в выходной, ежедневные командировочные, надбавка за ночные часы + ...

Пример работы:

вводим 12 часов за 1 число - указываем что эти часы идут с переработкой = программа считает на основании ранее заданных параметров: 8 часов по обычному тарифу, 2 часа по 150%, 2 часа по 200%

вводим 12 часов за 2 число - указываем что эти часы идут без переработки = программа считает 8 часов по обычному тарифу и остаток в 4 часа записывает в запас

вводим 4 часа за 3 число - указываем что эти часы идут без переработки = программа добавляет с запаса 4 часа и считает 8 часов по обычному тарифу

Графический фейс с подсветкой выходных и праздников(опционально), с возможностью импорта в формат ворда или ексель