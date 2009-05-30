Есть две таблицы: в dbf и эксель. Отчет об отправках заказов, отчет об получении денег. Каждый заказ имеет уникальный бар-код. При получении денег надо находить этот заказ в отправках, ставить там пометку о получении денег, ...
Учёт документооборота малой проектной организации
Нужно некое подобие таблицы Exel для обеспечения учёта и контроля документооборота, с возможностью одновременного заполнения данной, единой учётной таблицы несколькими пользователями, каждый из которых, имеет определённый ограниченный доступ к ней. С возможностью поиска, сортировки при помощи фильтров как в Exel по заданному критерию. А так же с возможностью автоматизированного планирования (с привязкой к конкретным датам) этапов документооборота и соответствующей сигнальной системой для операторов. Вот такая вкратце задача. Прилагаю как наглядный пример того о чём написал-файл с помощью которого на данный момент пытаюсь реализовать поставленные задачи, но плохое знание ПО Exel не позволяет мне воплотить в жизнь все требования к данной учётной таблице. Прошу знающих людей помочь мне в данном вопросе создания такого инструмента, который сможет удовлетворять заявленным требованиям. Также прошу обозначить размер желаемого вознаграждения
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Базы данных2 исполнителяЗавершен16 лет назад
- $500
Тех. задание есть, сделать нужно быстро. Возможна неоднократная оплата за программу, после модификации под конкретного заказчика. 8-903-589-53-90 Вадим.Базы данных48 заявокЗакрыт16 лет назад
- $30
Нужно создать программу Система автоматезированного документооборота, но со всеми исходниками программы (срочно),типа должно выглядеть вот так,можно скачать здесь: http://upload.com.ua/get/900883451/ P.S Оплатить могу передачей лично в руки или перевод через банк на ...Завершен16 лет назад
Нужно перенести базу данных с моего сайта работающего на CMS Слаед 2.6 Лайт на сайт работающий на ДЛЕ 8.0 . Нужно перенести только данные из одного модуля-модуля Новостей .Всего 38 категорий и в них около ...Завершен16 лет назад
Есть рабочая БД PostgreSQL, объемом 20Гб, необходима - доработка и оптимизация структуры и запросов, а также рекомендации по настройке сервера этой БД. Все детали при личном общении. Предложения просьба на почту [email protected] ...Базы данных3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Нужно сделать, что бы при просмотре базы данных через PhpMyAdmin русские буквы правильно отображались. При этом не испортить отображение символов выводимых на сайт из этой базы данных.Базы данных11 заявокЗакрыт16 лет назад
Задание простое - математическое моделирование БД. Необходимо по аналогии "Народное образование на селе" сделать проект "Промышленные предприятия". Для человека знающего работы на пару часов (в принципе все готово - надо поменять значения, исправить где нужно ...Базы данных2 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $20
Нужна база данных русских фамилий и имен. Нужен качественный дамп. Формат: sql-dump (mysql). Цена: 20 WMZ.Базы данных7 заявокЗакрыт16 лет назад
Наша компания ищет веб-программиста на php+firebird для развития уже работающего проекта. Работа постоянная, на длительный срок, оплачивается помесячно - 300 евро в месяц + премии.Базы данных8 заявокЗакрыт16 лет назад
- $500
Нужно перевести магазин под PostgreSQL и оптимизировать работу максимально облегчить использование Javascripts +возможно после этого написать несколько модулей под него Работаем по системе, есть на что посмотреть, есть за что ...Закрыт16 лет назад