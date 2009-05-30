Учёт документооборота малой проектной организации

Нужно некое подобие таблицы Exel для обеспечения учёта и контроля документооборота, с возможностью одновременного заполнения данной, единой учётной таблицы несколькими пользователями, каждый из которых, имеет определённый ограниченный доступ к ней. С возможностью поиска, сортировки при помощи фильтров как в Exel по заданному критерию. А так же с возможностью автоматизированного планирования (с привязкой к конкретным датам) этапов документооборота и соответствующей сигнальной системой для операторов. Вот такая вкратце задача. Прилагаю как наглядный пример того о чём написал-файл с помощью которого на данный момент пытаюсь реализовать поставленные задачи, но плохое знание ПО Exel не позволяет мне воплотить в жизнь все требования к данной учётной таблице. Прошу знающих людей помочь мне в данном вопросе создания такого инструмента, который сможет удовлетворять заявленным требованиям. Также прошу обозначить размер желаемого вознаграждения