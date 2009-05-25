Нужно создать программу Система автоматезированного документооборота, но со всеми исходниками программы (срочно),типа должно выглядеть вот так,можно скачать здесь: http://upload.com.ua/get/900883451/ P.S Оплатить могу передачей лично в руки или перевод через банк на ...
Программа по учету для ломбарда
Тех. задание есть, сделать нужно быстро.
Возможна неоднократная оплата за программу,
после модификации под конкретного заказчика.
8-903-589-53-90 Вадим.
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