Программа по учету для ломбарда

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт48 заявок723 просмотра

Тех. задание есть, сделать нужно быстро.

Возможна неоднократная оплата за программу,

после модификации под конкретного заказчика.

8-903-589-53-90 Вадим.

16 лет назад
Vadim-Mitino
Vadim 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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