Документооборот

Нужно создать программу Система автоматезированного документооборота, но со всеми исходниками программы (срочно),типа должно выглядеть вот так,можно скачать здесь:

http://upload.com.ua/get/900883451/

P.S Оплатить могу передачей лично в руки или перевод через банк на личный счет