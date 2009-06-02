Создать базу данных.

$10
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Завершен15 заявок461 просмотр

Создать базу данных в MS Access.

У меня есть данные , тоесть заполненные таблицы.

Мне нужно сделать программу по предприятию. Карта сети.

Чтобы по имени компьютера, цеха, работника, конфигурации можно было вывести сведения. С возможностью редактирования(Добавления, удаления, коректирования)

Я думаю суть понятна. За подробностями в ПМ.

16 лет назад
imbareg
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
7 отзывов

Выбранный исполнитель

stennikov-sa
Баз 
42 года
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва(-1)
16 лет назад
$5
1 день
Ответственность и пунктуальный профессионализм. Сергей справлялся с взятыми на себя обязательствами и не заставлял себя ждать, брался за работу и радовал сроками ее выполнения. В процессе работы вежливость и приятное общение. Спасибо Вам за это.

Заявки фрилансеров

stennikov-sa
Баз 
42 года
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва(-1)
16 лет назад

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