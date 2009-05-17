Доработки системы на MS Access

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Закрыт16 заявок325 просмотров

Требуется разработчик на MS Access для доработок системы документооборота .

Оплата от 300 рублей в час.

Обязательное требование:

1) Опыт разработки на MS Access 2003, 2007 от 3-х лет

2) Опыт разработки на MS Sql Server 2000, 2005 от 3-х лет

3) Опыт интеграции приложений с MS Excel и MS Word.

SQL
16 лет назад
pavelArt
Павел 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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