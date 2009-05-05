Требуется дополнение, изменение рабочих ХП MS SQL 7. Обрашаться по емаил или icq 258775514
Нужна небольшая база в Acess или что-то подобное.
Суть такова:
Есть несколько типов бланков сделаных в Word и Excel. Каждый день нужно открывать эти бланки, вводить в них данные и сохранять по папочкам.
Нужно чтоб была база в Acess, куда входишь, выбираешь тип бланка или таблицу, вводишь туда данные и в зависимости от строк ЗАКАЗЧИК, ИМЯ ПАЦИЕНТА, ДАТА оно сохраняла в нужную папку (ЗАКАЗЧИК) и под нужным названием (ИМЯ ПАЦИЕНТА).
Рассмотрю все предложения.
Оплата в зависимости от качества реализации и желания работать. Буду еще заказы в подобном направлении.
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