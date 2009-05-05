Нужна небольшая база в Acess или что-то подобное.

Суть такова:

Есть несколько типов бланков сделаных в Word и Excel. Каждый день нужно открывать эти бланки, вводить в них данные и сохранять по папочкам.

Нужно чтоб была база в Acess, куда входишь, выбираешь тип бланка или таблицу, вводишь туда данные и в зависимости от строк ЗАКАЗЧИК, ИМЯ ПАЦИЕНТА, ДАТА оно сохраняла в нужную папку (ЗАКАЗЧИК) и под нужным названием (ИМЯ ПАЦИЕНТА).

Рассмотрю все предложения.

Оплата в зависимости от качества реализации и желания работать. Буду еще заказы в подобном направлении.