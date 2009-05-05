Создание БД по готовому SQL коду

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт10 заявок312 просмотров

Необходимо создать БД в Access

Есть готовый SQL код, но его нужно немного поправить

желательно до сегодняшнего вечера

SQL
16 лет назад
Phreaker
35 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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