Описания в ТЗ. Хотелось бы узнать возможно ли это и сколько стоит + сроки. Желательно чтобы программа не конфликтовала с различным ПО и различными ОС компании Microsoft (обязательно 9x,2000,2003,xp, vista и виндоус 7).
Разработать базу данных туристов
Требуется создать базу данных на туристов. Должно быть реализовано: ввод информации, возможность сортировки информации, а так же возможность печати различных форм (анкета, приглашение и др.--всего 5 штук). Примеры форм для печати и что необходимо вводить -- ниже. БД должно быть на Accesse.
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