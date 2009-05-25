Создать базу данных в MS Access. У меня есть данные , тоесть заполненные таблицы. Мне нужно сделать программу по предприятию. Карта сети. Чтобы по имени компьютера, цеха, работника, конфигурации можно было вывести ...
Необходима оптимизация БД PostgreSQL
Есть рабочая БД PostgreSQL, объемом 20Гб, необходима - доработка и оптимизация структуры и запросов, а также рекомендации по настройке сервера этой БД.
Все детали при личном общении.
Предложения просьба на почту [email protected]
Оплата будет исключительно в гривнах, поэтому прошу беспокоить только людей из Украины.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $10Базы данных1 исполнительЗавершен16 лет назад
Нужно сделать, что бы при просмотре базы данных через PhpMyAdmin русские буквы правильно отображались. При этом не испортить отображение символов выводимых на сайт из этой базы данных.Базы данных11 заявокЗакрыт16 лет назад
Задание простое - математическое моделирование БД. Необходимо по аналогии "Народное образование на селе" сделать проект "Промышленные предприятия". Для человека знающего работы на пару часов (в принципе все готово - надо поменять значения, исправить где нужно ...Базы данных2 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $20
Нужна база данных русских фамилий и имен. Нужен качественный дамп. Формат: sql-dump (mysql). Цена: 20 WMZ.Базы данных7 заявокЗакрыт16 лет назад
Наша компания ищет веб-программиста на php+firebird для развития уже работающего проекта. Работа постоянная, на длительный срок, оплачивается помесячно - 300 евро в месяц + премии.Базы данных8 заявокЗакрыт16 лет назад
- $500
Нужно перевести магазин под PostgreSQL и оптимизировать работу максимально облегчить использование Javascripts +возможно после этого написать несколько модулей под него Работаем по системе, есть на что посмотреть, есть за что ...Базы данных1 исполнительЗакрыт16 лет назад
Имеется готовая база в Access, ее нужно перенести на FoxPro и соответственно переделать отчет. ссылка на закачку базы и отчета http://www.sendspace.com/file/fpwalv сколько будет стоить?Базы данных7 заявокЗакрыт16 лет назад
- $15
Требуется создать базу данных на туристов. Должно быть реализовано: ввод информации, возможность сортировки информации, а так же возможность печати различных форм (анкета, приглашение и др.--всего 5 штук). Примеры форм для печати и что необходимо ...Базы данных1 исполнительЗакрыт16 лет назад
Требуется разработчик на MS Access для доработок системы документооборота . Оплата от 300 рублей в час. Обязательное требование: 1) Опыт разработки на MS Access 2003, 2007 от 3-х лет ...Базы данных16 заявокЗакрыт16 лет назад
Описание в ТЗ.Базы данных4 заявкиЗакрыт16 лет назад