Необходима оптимизация БД PostgreSQL

Есть рабочая БД PostgreSQL, объемом 20Гб, необходима - доработка и оптимизация структуры и запросов, а также рекомендации по настройке сервера этой БД.

Все детали при личном общении.

Предложения просьба на почту [email protected]

Оплата будет исключительно в гривнах, поэтому прошу беспокоить только людей из Украины.