Необходима оптимизация БД PostgreSQL

  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт3 заявки177 просмотров

Есть рабочая БД PostgreSQL, объемом 20Гб, необходима - доработка и оптимизация структуры и запросов, а также рекомендации по настройке сервера этой БД.

Все детали при личном общении.

Предложения просьба на почту [email protected]

Оплата будет исключительно в гривнах, поэтому прошу беспокоить только людей из Украины.

PostgreSQL
16 лет назад
zakazchik_kiev
Иван Серый 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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