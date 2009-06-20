Связать две таблицы в Экселе.

Есть две таблицы: в dbf и эксель. Отчет об отправках заказов, отчет об получении денег. Каждый заказ имеет уникальный бар-код. При получении денег надо находить этот заказ в отправках, ставить там пометку о получении денег, а в отчет о получении денег наоборот надо поставить пометку о дате отправки заказа.

Сделать надо очень срочно, ТЗ готово, прошу сообщить сроки и предложение по деньгам. Оплата в веб-мани.