Связать две таблицы в Экселе.

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Завершен6 заявок365 просмотров

Есть две таблицы: в dbf и эксель. Отчет об отправках заказов, отчет об получении денег. Каждый заказ имеет уникальный бар-код. При получении денег надо находить этот заказ в отправках, ставить там пометку о получении денег, а в отчет о получении денег наоборот надо поставить пометку о дате отправки заказа.

Сделать надо очень срочно, ТЗ готово, прошу сообщить сроки и предложение по деньгам. Оплата в веб-мани.

16 лет назад
playtoday
125 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранные исполнители

AlRight
49 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
3 отзыва
16 лет назад
$30
2 дня
Большое спасибо! Сделал работу точно в срок, и даже больше, чем я ожидала. Думаю, будем продолжать с Алексеем сотрудничество.
Приятно работать с заказчиком, который знает что хочет. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
stennikov-sa
Баз 
42 года
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва(-1)
16 лет назад
$10
1 день

Заявки фрилансеров

AlRight
49 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
3 отзыва
16 лет назад
stennikov-sa
Баз 
42 года
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва(-1)
16 лет назад

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