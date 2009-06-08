Необходимо выполнить оптимизацию базы данных MySQL. Подробности через личные сообщения.
Разработать небольшую базу данных
Разработать базу данных для ВУЗа в MS Access. Информация, необходимая для ВУЗа (это начальные необходимые данные, а не таблица): Курс, группа, факультет, количество человек в группе; информация по студентам: ФИО, группа, оценки по 3 предметам, размер стипендии. Размер стипендии вычисляется: Если все "5", то 300 рублей, если все "4" и "5" то 200 рублей, если без "2", то 100 рублей. (запрос с вычислением)
Таблиц нужно 4 минимум (но не больше 6) Также нужно, чтобы было возможно при необходимости добавлять ещё предметы и оценки по ним (и тоесть НЕ нужно делать поля типа "оценка 1", "оценка 2", "оценка 3" / "предмет 1", "предмет 2", "предмет 3") Еще нужны 1-2 простеньких форм и отчетов, более всего нужных для данной БД.
Подобное задание уже делали, но тогда я сформулировал неверно, поэтому необходимо сделать заново по написанному выше.
Оплата 5 WMZ, если кто предложит меньше (для специалистов задание на 30 мин максимум) его ставка будет в приоритете.
По сроку выполнения желательно сегодня или до завтрашнего вечера.
Связаться можно через личку, а лучше почту [email protected]. Если кто-то сможет сразу сделать с ходу еще лучше, сразу проверю и оплачу.
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