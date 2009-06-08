Разработать небольшую базу данных

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Завершен2 заявки436 просмотров

Разработать базу данных для ВУЗа в MS Access. Информация, необходимая для ВУЗа (это начальные необходимые данные, а не таблица): Курс, группа, факультет, количество человек в группе; информация по студентам: ФИО, группа, оценки по 3 предметам, размер стипендии. Размер стипендии вычисляется: Если все "5", то 300 рублей, если все "4" и "5" то 200 рублей, если без "2", то 100 рублей. (запрос с вычислением)

Таблиц нужно 4 минимум (но не больше 6) Также нужно, чтобы было возможно при необходимости добавлять ещё предметы и оценки по ним (и тоесть НЕ нужно делать поля типа "оценка 1", "оценка 2", "оценка 3" / "предмет 1", "предмет 2", "предмет 3") Еще нужны 1-2 простеньких форм и отчетов, более всего нужных для данной БД.

Подобное задание уже делали, но тогда я сформулировал неверно, поэтому необходимо сделать заново по написанному выше.

Оплата 5 WMZ, если кто предложит меньше (для специалистов задание на 30 мин максимум) его ставка будет в приоритете.

По сроку выполнения желательно сегодня или до завтрашнего вечера.

Связаться можно через личку, а лучше почту [email protected]. Если кто-то сможет сразу сделать с ходу еще лучше, сразу проверю и оплачу.

16 лет назад
NorteM
Артём 
34 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранные исполнители

Igolka
Ирина 
125 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
16 лет назад
$3
1 день
Абсолютно правильно и без лишних вопросов справилась с ТЗ. Все интересующие аспекты грамотно изложила. Рекомендую, как отличного исполнителя!
Понравилось работать - грамотное ТЗ, всегда на связи, на все возникающие вопросы отвечает быстро, все с пониманием дела. Вовремя все оплатил. Рекомендую как работодателя!
djDeff
Максим 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва
16 лет назад
$5
1 день

Заявки фрилансеров

Igolka
Ирина 
125 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
16 лет назад
djDeff
Максим 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Преобразование баз MySQL

    Приватный проект для SergeyBoiko. Необходимо синонимизировать высланную на email БД. и конвертировать в формат БД Joomla. Готовую БД импортировать на сайт. Подробности ТЗ по Icq.

    JoomlaMySQL
    Базы данных1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • База данных русских фамилий и имён

    $100

    Нужна база данных Русских имён и фамилий. Каждая позиция в своем столбце. Кодировка CP1251. Оценка будет производится по кол-ву записей в каждой таблице. Чем больше тем лучше.

    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Учёт документооборота малой проектной организации

    Нужно некое подобие таблицы Exel для обеспечения учёта и контроля документооборота, с возможностью одновременного заполнения данной, единой учётной таблицы несколькими пользователями, каждый из которых, имеет определённый ограниченный доступ к ней. С возможностью поиска, сортировки при ...

    Базы данных33 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Связать две таблицы в Экселе.

    Есть две таблицы: в dbf и эксель. Отчет об отправках заказов, отчет об получении денег. Каждый заказ имеет уникальный бар-код. При получении денег надо находить этот заказ в отправках, ставить там пометку о получении денег, ...

    Базы данных2 исполнителя
    Завершен
    16 лет назад

  • Программа по учету для ломбарда

    $500

    Тех. задание есть, сделать нужно быстро. Возможна неоднократная оплата за программу, после модификации под конкретного заказчика. 8-903-589-53-90 Вадим.

    Базы данных48 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Документооборот

    $30

    Нужно создать программу Система автоматезированного документооборота, но со всеми исходниками программы (срочно),типа должно выглядеть вот так,можно скачать здесь: http://upload.com.ua/get/900883451/ P.S Оплатить могу передачей лично в руки или перевод через банк на ...

    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Перенос БД из сайта на слаеде на ДЛЕ

    Нужно перенести базу данных с моего сайта работающего на CMS Слаед 2.6 Лайт на сайт работающий на ДЛЕ 8.0 . Нужно перенести только данные из одного модуля-модуля Новостей .Всего 38 категорий и в них около ...

    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Необходима оптимизация БД PostgreSQL

    Есть рабочая БД PostgreSQL, объемом 20Гб, необходима - доработка и оптимизация структуры и запросов, а также рекомендации по настройке сервера этой БД. Все детали при личном общении. Предложения просьба на почту [email protected] ...

    PostgreSQL
    Базы данных3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Изменение кодировки текста базы данных

    Нужно сделать, что бы при просмотре базы данных через PhpMyAdmin русские буквы правильно отображались. При этом не испортить отображение символов выводимых на сайт из этой базы данных.

    Базы данных11 заявок
    Закрыт
    16 лет назад