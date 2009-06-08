Igolka

Ирина Цыганова Igolka

 
NaN летРоссия/Нижний Новгород
15 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад

Профессиональные навыки:

Программирование:

Win32: C/C++, C#

Web: ASP, ASP.NET, VBScript, JavaScript

Базы данных:

MS SQL 2000, 2005 (T-SQL)

Oracle (PL/SQL)

Html, XML, CSS

SharePoint

Практическая реализация:

Разработка web-приложений (ASP, ASP.NET)

Работа с СУБД (ADO.NET, ADO)

Notification services

Формирование отчетов в Excel

JavascriptOracleHTMLCSS
Портфолио
Отзывы заказчиков
valdisX
Влад 
48 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$3
10 баллов
14 лет назад
Удалить дублирующиеся модификации авто
Безупречно!!!
Понравилось работать - всегда на связи, отвечал на все вопросы, оплатил все и вовремя. Буду рада дальнейшему сотрудничеству.
Ответный отзыв
NorteM
32 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$3
10 баллов
15 лет назад
Разработать небольшую базу данных
Абсолютно правильно и без лишних вопросов справилась с ТЗ. Все интересующие аспекты грамотно изложила. Рекомендую, как отличного исполнителя!
Понравилось работать - грамотное ТЗ, всегда на связи, на все возникающие вопросы отвечает быстро, все с пониманием дела. Вовремя все оплатил. Рекомендую как работодателя!
Ответный отзыв