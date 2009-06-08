Профессиональные навыки:
Программирование:
Win32: C/C++, C#
Web: ASP, ASP.NET, VBScript, JavaScript
Базы данных:
MS SQL 2000, 2005 (T-SQL)
Oracle (PL/SQL)
Html, XML, CSS
SharePoint
Практическая реализация:
Разработка web-приложений (ASP, ASP.NET)
Работа с СУБД (ADO.NET, ADO)
Notification services
Формирование отчетов в Excel
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- IRMA (Interim Resource Management)258 просмотров
- Weekly report tool195 просмотров
Отзывы заказчиков
$3
10 баллов
14 лет назад
Безупречно!!!
Ответный отзыв
Понравилось работать - всегда на связи, отвечал на все вопросы, оплатил все и вовремя. Буду рада дальнейшему сотрудничеству.
$3
10 баллов
15 лет назад
Абсолютно правильно и без лишних вопросов справилась с ТЗ. Все интересующие аспекты грамотно изложила. Рекомендую, как отличного исполнителя!
Ответный отзыв
Понравилось работать - грамотное ТЗ, всегда на связи, на все возникающие вопросы отвечает быстро, все с пониманием дела. Вовремя все оплатил. Рекомендую как работодателя!