Нужна база данных Русских имён и фамилий. Каждая позиция в своем столбце. Кодировка CP1251. Оценка будет производится по кол-ву записей в каждой таблице. Чем больше тем лучше.
Преобразование баз MySQL
Приватный проект для SergeyBoiko. Необходимо синонимизировать высланную на email БД. и конвертировать в формат БД Joomla. Готовую БД импортировать на сайт. Подробности ТЗ по Icq.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Базы данных1 исполнительЗавершен16 лет назад
Нужно некое подобие таблицы Exel для обеспечения учёта и контроля документооборота, с возможностью одновременного заполнения данной, единой учётной таблицы несколькими пользователями, каждый из которых, имеет определённый ограниченный доступ к ней. С возможностью поиска, сортировки при ...Базы данных33 заявкиЗакрыт16 лет назад
Есть две таблицы: в dbf и эксель. Отчет об отправках заказов, отчет об получении денег. Каждый заказ имеет уникальный бар-код. При получении денег надо находить этот заказ в отправках, ставить там пометку о получении денег, ...Базы данных2 исполнителяЗавершен16 лет назад
- $500
Тех. задание есть, сделать нужно быстро. Возможна неоднократная оплата за программу, после модификации под конкретного заказчика. 8-903-589-53-90 Вадим.Базы данных48 заявокЗакрыт16 лет назад
- $30
Нужно создать программу Система автоматезированного документооборота, но со всеми исходниками программы (срочно),типа должно выглядеть вот так,можно скачать здесь: http://upload.com.ua/get/900883451/ P.S Оплатить могу передачей лично в руки или перевод через банк на ...Базы данных1 исполнительЗавершен16 лет назад
Нужно перенести базу данных с моего сайта работающего на CMS Слаед 2.6 Лайт на сайт работающий на ДЛЕ 8.0 . Нужно перенести только данные из одного модуля-модуля Новостей .Всего 38 категорий и в них около ...Базы данных1 исполнительЗавершен16 лет назад
Есть рабочая БД PostgreSQL, объемом 20Гб, необходима - доработка и оптимизация структуры и запросов, а также рекомендации по настройке сервера этой БД. Все детали при личном общении. Предложения просьба на почту [email protected] ...Базы данных3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Нужно сделать, что бы при просмотре базы данных через PhpMyAdmin русские буквы правильно отображались. При этом не испортить отображение символов выводимых на сайт из этой базы данных.Базы данных11 заявокЗакрыт16 лет назад
Задание простое - математическое моделирование БД. Необходимо по аналогии "Народное образование на селе" сделать проект "Промышленные предприятия". Для человека знающего работы на пару часов (в принципе все готово - надо поменять значения, исправить где нужно ...Базы данных2 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $20
Нужна база данных русских фамилий и имен. Нужен качественный дамп. Формат: sql-dump (mysql). Цена: 20 WMZ.Базы данных7 заявокЗакрыт16 лет назад