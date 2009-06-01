Преобразование баз MySQL

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Закрыт2 заявки189 просмотров

Приватный проект для SergeyBoiko. Необходимо синонимизировать высланную на email БД. и конвертировать в формат БД Joomla. Готовую БД импортировать на сайт. Подробности ТЗ по Icq.

JoomlaMySQL
16 лет назад
Alexej4
43 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

SergeyBoiko
Сергей 
45 лет
20 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад
$15
2 дня

Заявки фрилансеров

SergeyBoiko
Сергей 
45 лет
20 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад

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