Шаблон для VaM Shop

Отличный исполнитель. Всегда на связи, ответственный, адекватный человек! Довел всё до конца, все замечания были учтены. Верстка на приличном уровне. Постоянно на связи. Работой доволен на 110% Александр, спасибо за работу! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.