Сделать верстку

Здравствуйте необходимо сверстать сайт. Главная и 12-13 внутренних. Внутренние однотипные - меняются только текст и фото. Систему управления не надо, только выпадающее меню (в двух местах). хотелось бы если это возможно уложиться в 1000 руб. Пишите на почту ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть уже сверстанные странички.
но сделаны они во ФП
соотв надо сделать нормально вынести стили, разметку нормальную сделать и тд
от вас сроки и бюджет
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