Сделать верстку

HTML-версткаЗакрыт22 заявки314 просмотров
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Есть уже сверстанные странички.

но сделаны они во ФП

соотв надо сделать нормально вынести стили, разметку нормальную сделать и тд

от вас сроки и бюджет

14 лет назад
pabe
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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