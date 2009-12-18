HTML-верстка + куча jQuery скриптов

HTML-версткаЗавершен11 заявок557 просмотров
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Нужно сверстать две основных и несколько текстовых страниц для сайта и написать несколько jQuery скриптов (или использовать готовые плагины). Детальное ТЗ и скриншоты в приложении. Мне нужно только то, что касается HTML и JavaScript (AJAX). PHP будет написан отдельно. Дальнейшая работа по проекту обсуждается и оплачивается отдельно. В цене - похожие работы в портфолио, оперативная работа и адекватная (соответствующая качеству, а не низкая) стоимость работы.

Общие требования:

- Верстка статичная (не резина), ширина 1000px, выравнивание по центру.

- Использовать jQuery и его библиотеки.

- Максимальная плавность и динамика всех анимаций.

HTMLjQuery
14 лет назад
feline
35 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
knyazd
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$300
2 дня
Нечасто встретишь специалиста, который знает цену работе, времени клиента и собственным усилиям, но при этом свои деньги отрабатывает на 120%. К счастью, Дима именно такой. Приятно общаться и работать, решение любых, даже, казалось бы, невыполнимых задач находится с потрясающей легкостью. Не первый раз сотрудничаем и, конечно, далеко не последний. Успехов! :)
Приятно работать с человеком, который четко знает что хочет, особенно когда работаеш над очень интересным проектом. Только позитивные эмоции после сотрудничества. Рекомендую!
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