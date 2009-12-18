HTML-верстка + куча jQuery скриптов

Нужно сверстать две основных и несколько текстовых страниц для сайта и написать несколько jQuery скриптов (или использовать готовые плагины). Детальное ТЗ и скриншоты в приложении. Мне нужно только то, что касается HTML и JavaScript (AJAX). PHP будет написан отдельно. Дальнейшая работа по проекту обсуждается и оплачивается отдельно. В цене - похожие работы в портфолио, оперативная работа и адекватная (соответствующая качеству, а не низкая) стоимость работы.

Общие требования:

- Верстка статичная (не резина), ширина 1000px, выравнивание по центру.

- Использовать jQuery и его библиотеки.

- Максимальная плавность и динамика всех анимаций.