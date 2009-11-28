Поправить код страницы myspace

Здравствуйте!

Есть страничка на myspace.com:

http://www.myspace.com/junecom

Она нормально отображалась во всех браузерах (опера, мозилла, ие, сафари), пока, ВНЕЗАПНО, все элементы на ней не поехали.

Сейчас она корректно отображается только в Google Chrome и вроде бы в Сафари (нет возможности проверить)

Нужно поправить что бы отображалась в опере, мозилле, сафари (опционально ие) так как сейчас отображается в Google Chrome.

Предположительно проблема в коде позиционирования мини-плеера.

В аттаче в архиве текущий код и пример как должно отображаться.

Оплата в WMR.

Бюджет указывайте, отдам предпочтение наименьшему. Сроки не горят.

Все материалы и пояснения к текущему коду дам.