Поправить код страницы myspace

HTML-версткаЗавершен2 заявки186 просмотров
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Здравствуйте!

Есть страничка на myspace.com:

http://www.myspace.com/junecom

Она нормально отображалась во всех браузерах (опера, мозилла, ие, сафари), пока, ВНЕЗАПНО, все элементы на ней не поехали.

Сейчас она корректно отображается только в Google Chrome и вроде бы в Сафари (нет возможности проверить)

Нужно поправить что бы отображалась в опере, мозилле, сафари (опционально ие) так как сейчас отображается в Google Chrome.

Предположительно проблема в коде позиционирования мини-плеера.

В аттаче в архиве текущий код и пример как должно отображаться.

Оплата в WMR.

Бюджет указывайте, отдам предпочтение наименьшему. Сроки не горят.

Все материалы и пояснения к текущему коду дам.

14 лет назад
ki44321
Виктор 
36 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранные исполнители
axar
NaN летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$20
3 дня
Задача оказалась не из легких, но справился на отлично. Понравилось работать и как с исполнителем и как с человеком. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Приятно было работать. Понимающий и интересный человек!
-Larks-
Леонид 
31 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 отзывов(-2)
14 лет назад
$5
1 день
Быстро откликнулся, выслушал и предложил несколько вариантов решения.
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