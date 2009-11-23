Html-верстка (профессиональная кроссбраузерность)

HTML-версткаЗакрыт10 заявок471 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен профессиональный верстальщик для верстки шаблона сайта. Выполнение работ поэтапно: верстка главного шаблона, верстка отдельных компонентов (списки каталогов, корзина и т.д.)

Верстка будет интегрироваться в систему 1C Битрикс.

От исполнителя требуется умение создания красивых форм с использованием Java-скриптов.

На главной странице будет Flash (предоставляется).

На основании изложенных задач и будут выдвигаться требования к верстке.

Требуется отдельная оценка верстки главной страницы и отдельно стоимость доработки CSS (изменения верстки кода) выдаваемого средствами БУС (выдадим HTML с компонентами).

Начинающие исполнители не интересуют.

HTML
14 лет назад
e_volchenko
Евгений 
43 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
  • Похожие заказы

  • HTML-верстка + куча jQuery скриптов

    Нужно сверстать две основных и несколько текстовых страниц для сайта и написать несколько jQuery скриптов (или использовать готовые плагины). Детальное ТЗ и скриншоты в приложении. Мне нужно только то, что касается HTML и JavaScript (AJAX). ...

    HTMLjQuery
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Качественная верстка

    $50

    Здравствуйте, товарищи! Необходимо сверстать 3 страницы из PSD-макета. Макет несложный. Справится и новичек. Главное - результат =) БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ. ОПЛАТА ПО ФАКТУ. Срок - 23:00 по МСК 24 ноября. Предложения в личку или аську. Спасибо за внимание.

    HTML-верстка26 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Поправить код страницы myspace

    Здравствуйте! Есть страничка на myspace.com: http://www.myspace.com/junecom Она нормально отображалась во всех браузерах (опера, мозилла, ие, сафари), пока, ВНЕЗАПНО, все элементы на ней не поехали. Сейчас она корректно отображается только в Google Chrome и вроде бы в Сафари (нет ...

    HTML-верстка2 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Верстка макета

    $18

    Добрый вечер! Нужно сделать верстку 1 макета. Резина. Кто готов пишите. Сумма 500 рублей. Срок сутки

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Верстка сайта 1 страница

    Срочно Надо сделать верстку сайта. Дизайн в psd файле. На хостинг выложу я сам, надо, чтобы выглядело нормально на браузерах IE6,IE7, Opera, Safari, Mozila Оплата Яндекс.Деньгами Бюджет $15 Пишите, если есть, что предложить 581097479

    Верстка сайта
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Сopy-paste HTML-вёрстка

    Существующие (уже свёрстанные) страницы (~1000-2000) нужно обрезать до состояния "версия для печати", т.е. без шапки, менюшек и т.д. При этом вносятся небольшие изменения -добавляются несколько заголовков и несколько ссылок. Называйте цену и срок исполнения.

    HTML
    HTML-верстка20 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • DIV верстка по заданному шаблону

    DIV верстка по заданному шаблону. Несколько страниц. Пока есть только первая. При утверждении исполнителя буду орентироватся только на примеры работ. Ответы типа "сделаем" не интересуют. Скидывать ссылки на [email protected]

    HTML-верстка20 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Приватный проект для Sheella Irina

    $50

    Набор текстов со сканированных копий для сайта http://www.500-recipe.ru Преобразование к html разметке. все стандартны согласно разметке а также приведение к стандартам W3C. требования http://www.sd-company.su/index.php?mode=html&amp;f=freelancers обязательны к исполнению

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Подправить глюк с всплывающим окном

    Вот страничка http://www.dimart.ru/portfolio/personalnyiy_portret.html к первым 2м картинкам прикручен slimbox, но всплывают картинки ближе к правому краю. firebug выдает при анализе: margin-left: -379px; left: 711.5px; Пишите цену и срок. предложения скрыты.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад