Приватный проект для without_nick

Нужно сверстать две основных и несколько текстовых страниц для сайта и написать несколько jQuery скриптов (или использовать готовые плагины). Детальное ТЗ и скриншоты в приложении. Мне нужно только то, что касается HTML и JavaScript (AJAX). ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Набор текстов со сканированных копий для сайта http://www.kak-razvodit.ru
Преобразование к html разметке.
все стандартны согласно разметке
а также приведение к стандартам W3C.
требования http://www.sd-company.su/index.php?mode=html&f=freelancers обязательны к исполнению
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