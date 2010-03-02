without_nick

Владимир without_nick

 
37 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

Zerohold
Дмитрий 
48 лет
20 лет в сервисе
Был
3 года назад
$300
7 баллов
11 лет назад
Приватный проект для without_nick
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Сделали, первоначально было все хорошо. В последствии пришлось многое переделывать. Но за определенную стоимость грех было ждать что-то большего.
Я очень рад тому что начал работать с Дмитрием. В любом вопросе касающегося работы подскажет, поможет. Четко поставленные задачи и сроки на выполнение. Не советую давить человеку на мозг по поводу выплат, лучше оговорить с ним сроки до начала работы.
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ImhoImho
49 лет
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
$10
10 баллов
15 лет назад
Описания к объектам
Хорошая работа! Причем, все обещанное (качественный рерайт) было сделано досрочно!
Светлана очень ответственный заказчик, платит вовремя, по ней часы сверять. Отлично поработали. Надеюсь на продолжение сотрудничества.
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hiberok
38 лет
17 лет в сервисе
Был
час назад
$10
10 баллов
15 лет назад
Рерайт. Толья для новичков. Большие объемы.
Хорошая работа. Отличное качество рерайта. Выполнена точно в срок. Продолжаем сотрудничать! Оценка +10!
О том каков Евгений исполнитель думаю судить не приходится, но заказчик тоже не плохой. Оплатил сразу после сдачи работы. Никаких претензий и нареканий не замечено. Советую к сотрудничеству.
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ovd
40 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$20
10 баллов
15 лет назад
Добавление на сайт программ для моб. телефонов
Более чем доволен работой Владимира. Работа была выполнена качественно и, что самое главное, были соблюдены оговоренные сроки, что встречается достаточно редко в среде фрилансеров. Крайне адекватный исполнитель. Рекомендую!
Очень ответственный работодатель. Работаем дальше, надеюсь на длительное сотрудничество, ибо человек платит строго в оговоренные сроки, строго оговоренные суммы. Можете и не сомневаться что работая с ним ваш труд будет оплачен сполна
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shelihova
48 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
$50
10 баллов
15 лет назад
Наполнение магазина
Все сделано в срок и качественно. рекомендую. очень ответственный исполнитель.
Работу выполнил, претензий к Кате не имею. Хороший собеседник, по любым вопросам относящимся к работе был дан исчерпывающий ответ. Расчет как и договаривались - без задержек. Советую с полной ответственностью относится к поставленным задачам ибо халтура, недоработки с ней не пройдут. Буду рад дальнейшему сотрудничеству
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