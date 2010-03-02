without_nick

Я очень рад тому что начал работать с Дмитрием. В любом вопросе касающегося работы подскажет, поможет. Четко поставленные задачи и сроки на выполнение. Не советую давить человеку на мозг по поводу выплат, лучше оговорить с ним сроки до начала работы.