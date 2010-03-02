without_nick

Отзывы заказчиков
$300
7 баллов
11 лет назад
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Сделали, первоначально было все хорошо. В последствии пришлось многое переделывать. Но за определенную стоимость грех было ждать что-то большего.
Ответный отзыв
Я очень рад тому что начал работать с Дмитрием. В любом вопросе касающегося работы подскажет, поможет. Четко поставленные задачи и сроки на выполнение. Не советую давить человеку на мозг по поводу выплат, лучше оговорить с ним сроки до начала работы.
$10
10 баллов
15 лет назад
Хорошая работа! Причем, все обещанное (качественный рерайт) было сделано досрочно!
Ответный отзыв
Светлана очень ответственный заказчик, платит вовремя, по ней часы сверять. Отлично поработали. Надеюсь на продолжение сотрудничества.
$10
10 баллов
15 лет назад
Хорошая работа. Отличное качество рерайта. Выполнена точно в срок. Продолжаем сотрудничать! Оценка +10!
Ответный отзыв
О том каков Евгений исполнитель думаю судить не приходится, но заказчик тоже не плохой. Оплатил сразу после сдачи работы. Никаких претензий и нареканий не замечено. Советую к сотрудничеству.
$20
10 баллов
15 лет назад
Более чем доволен работой Владимира. Работа была выполнена качественно и, что самое главное, были соблюдены оговоренные сроки, что встречается достаточно редко в среде фрилансеров. Крайне адекватный исполнитель. Рекомендую!
Ответный отзыв
Очень ответственный работодатель. Работаем дальше, надеюсь на длительное сотрудничество, ибо человек платит строго в оговоренные сроки, строго оговоренные суммы. Можете и не сомневаться что работая с ним ваш труд будет оплачен сполна
$50
10 баллов
15 лет назад
Все сделано в срок и качественно. рекомендую. очень ответственный исполнитель.
Ответный отзыв
Работу выполнил, претензий к Кате не имею. Хороший собеседник, по любым вопросам относящимся к работе был дан исчерпывающий ответ. Расчет как и договаривались - без задержек. Советую с полной ответственностью относится к поставленным задачам ибо халтура, недоработки с ней не пройдут. Буду рад дальнейшему сотрудничеству