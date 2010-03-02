Добавление на сайт программ для моб. телефонов

Чтобы добавить программу на сайт нужно проделать следующую работу:

- скачать программу с другого сайта (источники я могу предоставить);

- если она не в архиве - запаковать ее в архив с названием похожим на название программы;

- если она в архиве, то проверить, нет ли в нем ничего лишнего;

- найти чистую картинку, соответствующую этой программе (обычно она находится там же, где и сама программа);

- привести ее к нужным размерам (размеры сообщу позже);

- подготовить уникальное описание программы (в среднем 200-300 символов);

- добавить программу на сайт через специальную форму.

После небольшой практики на все это уходит в среднем 6-8 минут времени.

Каждая добавленная программа оценивается в 10 центов.