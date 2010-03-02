Добавление на сайт программ для моб. телефонов

Наполнение сайтовЗавершен17 заявок647 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Чтобы добавить программу на сайт нужно проделать следующую работу:

- скачать программу с другого сайта (источники я могу предоставить);

- если она не в архиве - запаковать ее в архив с названием похожим на название программы;

- если она в архиве, то проверить, нет ли в нем ничего лишнего;

- найти чистую картинку, соответствующую этой программе (обычно она находится там же, где и сама программа);

- привести ее к нужным размерам (размеры сообщу позже);

- подготовить уникальное описание программы (в среднем 200-300 символов);

- добавить программу на сайт через специальную форму.

После небольшой практики на все это уходит в среднем 6-8 минут времени.

Каждая добавленная программа оценивается в 10 центов.

14 лет назад
ovd
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранные исполнители
without_nick
Владимир 
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$20
2 дня
Более чем доволен работой Владимира. Работа была выполнена качественно и, что самое главное, были соблюдены оговоренные сроки, что встречается достаточно редко в среде фрилансеров. Крайне адекватный исполнитель. Рекомендую!
Очень ответственный работодатель. Работаем дальше, надеюсь на длительное сотрудничество, ибо человек платит строго в оговоренные сроки, строго оговоренные суммы. Можете и не сомневаться что работая с ним ваш труд будет оплачен сполна
Al_Chabanov
Ал 
34 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$20
2 дня
vlallex
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
$50
3 дня
  • Похожие заказы

  • Копипаст. Создание базы отелей.

    Нужен копипастер для наполнения сайта информацией об отелях. Нужно также немного подредактировать параметры текста (сделать жирным, выровнять и т.д.) Фото с официальных сайтов(назв. сайта есть в описании отеля). Фотку нужно будет уменьшить в размере. Язык ...

    Наполнение сайтов25 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Размещение объявления на досках

    $50

    На сайтах частных объявлений, типа Из рук в руки и т.п. Объявление о поиске работы, в области обучения компьютерной графики. Предлагайте варианты, пожалуйста, где размещаться будут, сколько стоят услуги.

    Наполнение сайтов7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Наполнение сайта методом копипаст

    $10

    Нужно наполнить сайт информацией методом копипаста. Требуется человек который знаком с CMS Joomla для наполнения сайта через админку. 1 статья = 1 фото + текст 1400 знаков + 4-5 тегов 100 статей 1 статья 0.10wmz ...

    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Копипаст

    $10

    Нужно наполнить сайт информацией методом копипаста. Требуется человек который знаком с CMS Joomla для наполнения сайта через админку. 1 статья = 1 фото + текст 1400 знаков + 4-5 тегов 100 статей 1 статья 0.10wmz ...

    Наполнение сайтов2 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Заполнить раздел вакансий на сайте

    Необходимо заполнить раздел с вакансиями на сайте про ночные клубы. Т.е. нужно с основных площадок по предложениям работы взять вакансии с тематикой "работа в ночных клубах" (и все что в этой сфере) и добавить на сайт. Пишите ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Ручной прогон по справочникам, каталогам, доскам

    $50

    Сайт: http://www.sobchenko.info это сайт маленькой и бедной стоматологической клиники, на украине, в маленьком городе. задача: прописать ее руками по справочникам, каталогам и т д по городам: Киев, Черкассы, Золотоноша - если там вообще такие справоники бывают. списка сайтов у ...

    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Необходимо наполнить сайт контентом.

    Необходимо наполнить сайт ява играми, игра добовляеться на сайт через спец форму, добавляеться картинка и файл игры, и при добавлении темы необходимо придумать для нее описание и название , или переписать описание, пример Мечи ярости ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Наполнить сайт

    $50

    Приветствую. Нужно добавить 46 описаний косметики через админку сайта. Оригинал: файл Word + фото в jpg отдельно + XLS со списком, какой товар "новинка" и "бестселлер". После добавления нужно будет пройтись по всем добавленным материалам ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Собрать список форумов на движке SMF

    Необходимо спарсить или как то по другому собрать список форумов на движке smf. Необходимо создать 2 списка один список версий форумов на версии движка smf 1.1.10 а второй на всех. Найти версии smf 1.1.10 можно по запросу ...

    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Добавлять фирмы в каталог

    Есть каталог компьютерных фирм. Нужно просто копировать информацию с сайтов и вставлять ее в форму регистрации и нажимать кнопку регистрировать:) В общем регистрировать фирмы в моем каталоге. Добавлять только те фирмы которые относятся к компьютерам ...

    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад