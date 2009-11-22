Собрать список форумов на движке SMF

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Необходимо спарсить или как то по другому собрать список форумов на движке smf.

Необходимо создать 2 списка

один список версий форумов на версии движка smf 1.1.10 а второй на всех.

Найти версии smf 1.1.10 можно по запросу smf 1.1.10 ( яндекс выдаст список всех форумов)

2 списка должны быть в txt и сделаны так

$siteLink = 'http://САЙТ.ru/';

$siteLink = 'http://САЙТ2.ru/'; и т.д.

+ на каждом форуме нужно зарегестрироватся под одним и тем же логином и паролем на всех форумах.

Срок макс 6 ч.

выбор по цене, репутации и ваших слов.

14 лет назад
Ficd
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
37 отзывов(-2)
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