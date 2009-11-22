Добавлять фирмы в каталог

Есть каталог компьютерных фирм. Нужно просто копировать информацию с сайтов и вставлять ее в форму регистрации и нажимать кнопку регистрировать:) В общем регистрировать фирмы в моем каталоге. Добавлять только те фирмы которые относятся к компьютерам т.е компьютерные фирмы.

Сайт дам в личку если интересует.

Цена 5 центов за одну фирму.