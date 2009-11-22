Копипаст. Создание базы отелей.

Нужен копипастер для наполнения сайта информацией об отелях. Нужно также немного подредактировать параметры текста (сделать жирным, выровнять и т.д.) Фото с официальных сайтов(назв. сайта есть в описании отеля). Фотку нужно будет уменьшить в размере.

Язык - русский

Условия: 100 отелей

Оплата:

оплата сдельная, без предоплаты, но могу вначале платить ежедневно по факту вып. работы

Обязательно пишите цены (за 100 отелей и 100 фото)