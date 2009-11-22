Копипаст. Создание базы отелей.

Необходимо отслеживать новые ролики на определенные тематики и вставлять и блог с заголовком и краткой аннотацией из 1-2 предложений. Работа простая, указывайте свою цену за 100 постов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен копипастер для наполнения сайта информацией об отелях. Нужно также немного подредактировать параметры текста (сделать жирным, выровнять и т.д.) Фото с официальных сайтов(назв. сайта есть в описании отеля). Фотку нужно будет уменьшить в размере.
Язык - русский
Условия: 100 отелей
Оплата:
оплата сдельная, без предоплаты, но могу вначале платить ежедневно по факту вып. работы
Обязательно пишите цены (за 100 отелей и 100 фото)
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