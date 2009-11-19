Нужны ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ копипастеры. Задача следующая вам дается тема (разбитая еще на категории). По ней нужно собрать порядка 300 статей. Статьи нужно сложить аккуратно в текстовый фаил. С 1 сайта разрешается брать не более 3 ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется копипастить новости с разных сайтов на мой.
оплата сдельная.
работа удаленная.
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