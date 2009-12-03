Нужны ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ копипастеры. Задача следующая вам дается тема (разбитая еще на категории). По ней нужно собрать порядка 300 статей. Статьи нужно сложить аккуратно в текстовый фаил. С 1 сайта разрешается брать не более 3 статей. Следим за копирайтом. Т.е. если необходимо указать источник, ссылку - под текстом статьи указываем.

Меня интересует за какой срок вы можете собрать 300 статей.

За 300 статей предлагаем 5$. Если будем хорошо и быстро работать - позже оплата поднимется.

P. S. Тем кто захотет предложить купить программы парсеры - сразу нет, нет, и нет! НО! Вы можете использовать их для себя в качестве помощника.

P.P.S. Если кто то из фрилансеров чьи предложения я отклонила передумают и согласятся с нами работать - отпишите в личку.