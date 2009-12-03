Копипаст

$5
Наполнение сайтовЗавершен5 заявок802 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужны ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ копипастеры. Задача следующая вам дается тема (разбитая еще на категории). По ней нужно собрать порядка 300 статей. Статьи нужно сложить аккуратно в текстовый фаил. С 1 сайта разрешается брать не более 3 статей. Следим за копирайтом. Т.е. если необходимо указать источник, ссылку - под текстом статьи указываем.

Меня интересует за какой срок вы можете собрать 300 статей.

За 300 статей предлагаем 5$. Если будем хорошо и быстро работать - позже оплата поднимется.

P. S. Тем кто захотет предложить купить программы парсеры - сразу нет, нет, и нет! НО! Вы можете использовать их для себя в качестве помощника.

P.P.S. Если кто то из фрилансеров чьи предложения я отклонила передумают и согласятся с нами работать - отпишите в личку.

14 лет назад
Lyubava
Любава 
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранные исполнители
Vashkatsi
34 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$5
2 дня
Мне очень нравиться сотрудничать с этими молодым человеком. Все новое схватывает на лету. Задания выполняет молниеносно. СПАСИБО!
Прекрасный работодатель, отзывчивый и приятный в общении. Оплата производится вовремя и без ошибок. Вот бы все были такими заказчиками!!!
sag411
51 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$5
2 дня
  • Похожие заказы

  • Поиск расшифровки красок

    $50

    Нужно найти описание всех красок данных в файле и занести их в таблицу Таблица три столбца. Первый столбей - краткое название. Второй столбец - полное английское название (НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО) Третий столбец - полное русское описание. Пишите в ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Описание товаров

    $35

    Необходимо сделать описание (и выложить фото, фото предоставлю, часть описаний тоже) товаров магазина цветов. Описание на 1000-1500 знаков. Около 200 позиций. Важно –наличие скайпа для связи, грамотная речь, желательно знание a-cms. 1000 рублей.

    Наполнение сайтов13 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Необходимо наполнить контентом три сайта

    Доброе время суток. Необходимо наполнить контентом три сайта. Контент нужен уникальный, 1 запись = 300-500 символов. Указывайте пожалуйста цену за 1 пост. Наполнять нужно следующие сайты: www.crisis20.ru www.crisis20.ru www.vdome2.ru Заранее спасибо

    Наполнение сайтов9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Наполнение форума

    Нужно поднять форум с нуля poroxa.net/forum Нужны качественные и осмысленные посты, без спама и флуда. Напишите: свою цену за пост, количество постов в месяц, количество символов в посте, сколько человек в группе.

    Наполнение сайтов12 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Наполнение аниме-портала с рерайтом описаний

    $50

    Требуется человек на аниме портал для наполнения его аниме-сериалами, фильмами, ОСТ и т.д. Как требуется оформлять новости: 1. Постер (картинка) 2. Информация о аниме (период трансляции, режисер, и прочее) 3. Описание рерайт (300-600 символов) 4. Ссылка для закачки аниме ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Заполнение данных

    $50

    Здравствуйте Нужно заполнять и настраивать определенные документы с данными. Просто вбивать текст. Есть видео инструкция. На один документ уходит 15 минут. Оплата - 80 рублей за один документ. Местоположение Фрилансера - Россия (или нужен российский IP адрес)

    Наполнение сайтов39 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Наполнение сайта meblirovka.com

    Написать (РЕРАЙТ + КОПИРАЙТ) и красиво разместить текст по аналогии с указанных сайтов с использованием фотографий. Требование к тексту – пишем для людей чтоб он (увеличивал доверие, был краток, понятен,) в общем чтоб человек захотел ...

    Наполнение сайтов10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Ведение сайта

    Задача: ведение сайта - добавление статей, фотографий, описаний товаров и видео на сайт. Необходима грамотная письменная и устная речь, наличие скайпа. Предварительно я вам все расскажу, как, что и куда ставить. На данном этапе ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Копипаст в WordPress

    Приветствую! Открыта вакансия "копипастера" ) Необходимо копировать текст с сайта и копипастить в вордпресс. Ctrl+C на сайте, Ctrl+V в Вордпрес, ставим галку на категории и "отправить". Все. Объем большой. В предложении, пожалуйста, указывайте стоимость работы. Личку не читаю, ...

    WordPress
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад