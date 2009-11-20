Необходимо составить базу фитнес клубов/центров/залов по Москве и Моск.обл. Делать её нужно в экселе. Уметь форматировать и не делать ошибок Думаю что на подобную работу потребуется 2-3 дня. Всего в базе чуть больше 500 наименований. Смотрите вложенный xls файл ...