Наполнение блогов видеоконтентом

Наполнение сайтовЗавершен13 заявок293 просмотра
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Необходимо отслеживать новые ролики на определенные тематики и вставлять и блог с заголовком и краткой аннотацией из 1-2 предложений.

Работа простая, указывайте свою цену за 100 постов.

14 лет назад
esupport
45 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Ligeia
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад
$15
2 дня
Специалист в наполнении блогов!
Очень приятно было работать! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество :)
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