Необходимо наполнить сайт контентом.

Нужен копипастер для наполнения сайта информацией об отелях. Нужно также немного подредактировать параметры текста (сделать жирным, выровнять и т.д.) Фото с официальных сайтов(назв. сайта есть в описании отеля). Фотку нужно будет уменьшить в размере. Язык ...
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Необходимо наполнить сайт ява играми, игра добовляеться на сайт через спец форму, добавляеться картинка и файл игры, и при добавлении темы необходимо придумать для нее описание и название , или переписать описание, пример
Мечи ярости
Жанр: РПГ.
Отличная , красочная ролевая игра, основной задачей которой является освобождение сказочной страны от различных монстров типа зомби , вампиры и другого остального зла. Игра подойдет для телефонов с размером экрана 176х208 и 240х320 пикселей.
оплата: одна добавленая игра, с длиной описания как приведено выше или более 0,1$, желающие пишите на icq 356-697-995
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