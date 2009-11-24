Наполнить сайт

Приветствую.

Нужно добавить 46 описаний косметики через админку сайта.

Оригинал: файл Word + фото в jpg отдельно + XLS со списком, какой товар "новинка" и "бестселлер".

После добавления нужно будет пройтись по всем добавленным материалам и добавить к каждому продукту несколько продуктов из списка "связанных товаров" (отдельный XLS - файла). Надеюсь, объяснил понятно, если нет - задавайте вопросы. По ICQ не связываюсь(!), общение через ЛС.

Предпочтение девушкам (тема - косметика), которые могут работать полный день, а не по вечерам\в выходные.

Спасибо.