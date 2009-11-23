Ручной прогон по справочникам, каталогам, доскам

Сайт: http://www.sobchenko.info

это сайт маленькой и бедной стоматологической клиники, на украине, в маленьком городе.

задача: прописать ее руками по справочникам, каталогам и т д

по городам: Киев, Черкассы, Золотоноша - если там вообще такие справоники бывают.

списка сайтов у меня нет. это от вас.

хочется чтобы клиника была находибельна, еслит будут искать именно ее.

по цене: жду от вас цены за одно размещение инфы.

оплачиваться будут только живые линки, после размещения.

я понимаю, что живое размещение происходит не за час, и поэтому могу ждать.

чтобы у вас не было ощущения долгой и пока неоплаченной работы, вы вольны сами выбрать объем работы.

к сожалению нет возможности просматривать сайт: шлите предложения на [email protected]

спасибо