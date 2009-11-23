Ручной прогон по справочникам, каталогам, доскам

$50
Наполнение сайтовЗакрыт6 заявок403 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сайт: http://www.sobchenko.info

это сайт маленькой и бедной стоматологической клиники, на украине, в маленьком городе.

задача: прописать ее руками по справочникам, каталогам и т д

по городам: Киев, Черкассы, Золотоноша - если там вообще такие справоники бывают.

списка сайтов у меня нет. это от вас.

хочется чтобы клиника была находибельна, еслит будут искать именно ее.

по цене: жду от вас цены за одно размещение инфы.

оплачиваться будут только живые линки, после размещения.

я понимаю, что живое размещение происходит не за час, и поэтому могу ждать.

чтобы у вас не было ощущения долгой и пока неоплаченной работы, вы вольны сами выбрать объем работы.

к сожалению нет возможности просматривать сайт: шлите предложения на [email protected]

спасибо

14 лет назад
kyrkunov
45 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
  • Похожие заказы

  • Копипаст. Создание базы отелей.

    Нужен копипастер для наполнения сайта информацией об отелях. Нужно также немного подредактировать параметры текста (сделать жирным, выровнять и т.д.) Фото с официальных сайтов(назв. сайта есть в описании отеля). Фотку нужно будет уменьшить в размере. Язык ...

    Наполнение сайтов25 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Необходимо наполнить сайт контентом.

    Необходимо наполнить сайт ява играми, игра добовляеться на сайт через спец форму, добавляеться картинка и файл игры, и при добавлении темы необходимо придумать для нее описание и название , или переписать описание, пример Мечи ярости ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Наполнить сайт

    $50

    Приветствую. Нужно добавить 46 описаний косметики через админку сайта. Оригинал: файл Word + фото в jpg отдельно + XLS со списком, какой товар "новинка" и "бестселлер". После добавления нужно будет пройтись по всем добавленным материалам ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Собрать список форумов на движке SMF

    Необходимо спарсить или как то по другому собрать список форумов на движке smf. Необходимо создать 2 списка один список версий форумов на версии движка smf 1.1.10 а второй на всех. Найти версии smf 1.1.10 можно по запросу ...

    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Добавлять фирмы в каталог

    Есть каталог компьютерных фирм. Нужно просто копировать информацию с сайтов и вставлять ее в форму регистрации и нажимать кнопку регистрировать:) В общем регистрировать фирмы в моем каталоге. Добавлять только те фирмы которые относятся к компьютерам ...

    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Наполнение блогов видеоконтентом

    Необходимо отслеживать новые ролики на определенные тематики и вставлять и блог с заголовком и краткой аннотацией из 1-2 предложений. Работа простая, указывайте свою цену за 100 постов.

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Наполнение форума

    Необходимо заполнить форум по тематике транспорт и грузоперевозки. Оплата договорная. Лучшему будет предложена постоянная работа по данному проекту. ВАЖНО: Заявки принимаются только с указанием контактного телефона и электронного почтового ящика.

    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Наполнить сайт материалом

    На сайт добавить 50-100 позиций (страниц) каталога продукции Большая часть материала в формате PDF Типичная позиция - 1-2 абзаца текста (копипастл, набирать не нужно), 1 изображение, 1-2 таблицы Еще немного материала - просто перенести с другого сайта На ...

    Наполнение сайтов23 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • База фитнеса по Москве

    $50

    Необходимо составить базу фитнес клубов/центров/залов по Москве и Моск.обл. Делать её нужно в экселе. Уметь форматировать и не делать ошибок Думаю что на подобную работу потребуется 2-3 дня. Всего в базе чуть больше 500 наименований. Смотрите вложенный xls файл ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад