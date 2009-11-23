Заполнить раздел вакансий на сайте

Необходимо заполнить раздел с вакансиями на сайте про ночные клубы.

Т.е. нужно с основных площадок по предложениям работы взять вакансии с тематикой "работа в ночных клубах" (и все что в этой сфере) и добавить на сайт.

Пишите сумму за 100 вакансий (их пока что около 100 и нужно) и сроки. Впоследствии возможно постоянные заказы по этому направлению.