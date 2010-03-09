Рерайт. Толья для новичков. Большие объемы.

Доброго времени суток!

Необходим человек(возможно несколько) для постоянного рерайта статей.

Оплата до 0.5 долларов за 1 тысячу знаков без пробелов.

Качество: необходим просто читаемый, без казусов, текст.

Уникальность: проверяем программой Advego Plagiatus, не менее 95%(для новичков - любой текст составленный Вами без конкретного плагиата будет иметь уникальность от 97%, за исключением редких случаев).

Ищется именно новичек, человек имеющий желание делать много рерайта, заказы будут постоянно, объемы зависят от Вашей скорости и времени, которые Вы готовы посвятить работе. Не буду обещать сколько Вы можете зарабатывать, сами можете легко посчитать.

Уважаемые опытные рерайтеры, прошу Вас с пониманием отнестись к данной теме и не ставить на мне клеймо "Занижающего цены заказчика". Я очень уважаю Ваш труд, понимаю Ваше желание работать за более высокое вознаграждение. Этот проект к сожалению не для Вас. Извините.

В предложениях указывайте цену(возможно кто-то согласится работать дешевле, это будет плюсом).

Писать можете куда угодно, но желательно в приватные сообщения или в аську(она в профиле), отвечу всем.

Насчет оплаты, вмз или вмр. Можно оплатой перед передачей статей, например по одной статье.

На сайте я в 99.9% выступаю в роли исполнителя, поэтому не судите за скудный опыт как заказчика.

Гарантии: репутация на веблансере.

Вебмани БЛ 120+.

Все большое спасибо!

ВНИМАНИЕ: несмотря на наличие выбранного исполнителя, кандидатуры все еще рассматриваются. Все сообщения в аську и в личку я получил, спасибо Вам. Как будет необходимость я с Вами свяжусь.