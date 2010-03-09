Рерайт. Толья для новичков. Большие объемы.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен33 заявки1134 просмотра

Доброго времени суток!

Необходим человек(возможно несколько) для постоянного рерайта статей.

Оплата до 0.5 долларов за 1 тысячу знаков без пробелов.

Качество: необходим просто читаемый, без казусов, текст.

Уникальность: проверяем программой Advego Plagiatus, не менее 95%(для новичков - любой текст составленный Вами без конкретного плагиата будет иметь уникальность от 97%, за исключением редких случаев).

Ищется именно новичек, человек имеющий желание делать много рерайта, заказы будут постоянно, объемы зависят от Вашей скорости и времени, которые Вы готовы посвятить работе. Не буду обещать сколько Вы можете зарабатывать, сами можете легко посчитать.

Уважаемые опытные рерайтеры, прошу Вас с пониманием отнестись к данной теме и не ставить на мне клеймо "Занижающего цены заказчика". Я очень уважаю Ваш труд, понимаю Ваше желание работать за более высокое вознаграждение. Этот проект к сожалению не для Вас. Извините.

В предложениях указывайте цену(возможно кто-то согласится работать дешевле, это будет плюсом).

Писать можете куда угодно, но желательно в приватные сообщения или в аську(она в профиле), отвечу всем.

Насчет оплаты, вмз или вмр. Можно оплатой перед передачей статей, например по одной статье.

На сайте я в 99.9% выступаю в роли исполнителя, поэтому не судите за скудный опыт как заказчика.

Гарантии: репутация на веблансере.

Вебмани БЛ 120+.

Все большое спасибо!

ВНИМАНИЕ: несмотря на наличие выбранного исполнителя, кандидатуры все еще рассматриваются. Все сообщения в аську и в личку я получил, спасибо Вам. Как будет необходимость я с Вами свяжусь.

15 лет назад
hiberok
38 лет
17 лет в сервисе
Был
15 минут назад

Выбранные исполнители

without_nick
Владимир 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Хорошая работа. Отличное качество рерайта. Выполнена точно в срок. Продолжаем сотрудничать! Оценка +10!
О том каков Евгений исполнитель думаю судить не приходится, но заказчик тоже не плохой. Оплатил сразу после сдачи работы. Никаких претензий и нареканий не замечено. Советую к сотрудничеству.
Knopochka
45 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
15 лет назад
$5
1 день
Отличная работа! Рерайт, который сам собой перерос в копирайт!! В детской тематике Светлана разбирается просто отлично, спасибо!!! Оценка +10!!!
Отличный заказчик! Честный и порядочный! Приятно и легко общаться! Задачи ставятся четко, ясно и понятно. Относится с пониманием! Оплата своевременная! Рекомендую! +10!!
olesika
Олеся 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
15 лет назад
$50
2 дня
Хорошая работа. Отличное качество рерайта. Выполнена точно в срок. Продолжаем сотрудничать! Оценка +10!
Работая с Евгением, можно рассчитывать на оперативность ответов на все волнующие фрилансера вопросы, ведь он и сам фрилансер, и прекрасно знает, что нужно любому исполнителю для комфортной работы с заказчиком. Задание четкое и ясное, оплата своевременная, ну и что немаловажно - уважение и понимание, проявленное к исполнителю. В двух словах: отличный заказчик!

Заявки фрилансеров

without_nick
Владимир 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад
Knopochka
45 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
15 лет назад
olesika
Олеся 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
15 лет назад

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