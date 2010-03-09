Техническое задание на разработку системы учета (Биллинг) для Дата Центра (ЦОД). Задача написать аналогичный Биллинг по приему платежей (исходя из bpanel, billmanager) который включает в себя: 1. Фирменный стиль компании (см. сайт). ...
Рерайт. Толья для новичков. Большие объемы.
Доброго времени суток!
Необходим человек(возможно несколько) для постоянного рерайта статей.
Оплата до 0.5 долларов за 1 тысячу знаков без пробелов.
Качество: необходим просто читаемый, без казусов, текст.
Уникальность: проверяем программой Advego Plagiatus, не менее 95%(для новичков - любой текст составленный Вами без конкретного плагиата будет иметь уникальность от 97%, за исключением редких случаев).
Ищется именно новичек, человек имеющий желание делать много рерайта, заказы будут постоянно, объемы зависят от Вашей скорости и времени, которые Вы готовы посвятить работе. Не буду обещать сколько Вы можете зарабатывать, сами можете легко посчитать.
Уважаемые опытные рерайтеры, прошу Вас с пониманием отнестись к данной теме и не ставить на мне клеймо "Занижающего цены заказчика". Я очень уважаю Ваш труд, понимаю Ваше желание работать за более высокое вознаграждение. Этот проект к сожалению не для Вас. Извините.
В предложениях указывайте цену(возможно кто-то согласится работать дешевле, это будет плюсом).
Писать можете куда угодно, но желательно в приватные сообщения или в аську(она в профиле), отвечу всем.
Насчет оплаты, вмз или вмр. Можно оплатой перед передачей статей, например по одной статье.
На сайте я в 99.9% выступаю в роли исполнителя, поэтому не судите за скудный опыт как заказчика.
Гарантии: репутация на веблансере.
Вебмани БЛ 120+.
Все большое спасибо!
ВНИМАНИЕ: несмотря на наличие выбранного исполнителя, кандидатуры все еще рассматриваются. Все сообщения в аську и в личку я получил, спасибо Вам. Как будет необходимость я с Вами свяжусь.
Выбранные исполнители
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