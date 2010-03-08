Три статьи для сайта

$9
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен5 заявок157 просмотров

Необходимо написать три статьи для сайта statusy.us

Имеется три ключевых запроса - для каждого своя статья!

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1 статья 2000 символов = 3 WMZ

15 лет назад
SplashWeb
Роман 
34 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Kristinka2010
Кристина 
33 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад
$9
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Очень приятно было работать! Роман отзывчивый человек, можно посоветоваться , уточнить какие то вопросы! С удовольствием поработаю еще!

Заявки фрилансеров

Kristinka2010
Кристина 
33 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад