Нужна уникальная статья на главную для сайта подарков(1000-1500 знаков).+Описания категорий: подарки для мужчин,подарки для женщин,кальяны (по 1000-1500 знаков) с ключевиками.
Копирайт на медицинскую тему
Есть задача - наполнение сайта сети клиник качественным контентом. Нужны тексты по широкому спектру направлений.
Качество текстов должно быть хорошее - средне-"школьное" не устраивает. Нужен, как минимум, человек, разбирающийся в теме (возможно, медик или студент-медик)
Заказ довольно большой - порядка 100 текстов.
Присылайте предложение по ценам c примерами работ (статей для медицинских сайтов, сайтов клиник, печатных журналов) и цен на vasiliy(тут_собака)metko.ru
Заявки фрилансеров
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