Копирайт на медицинскую тему

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Закрыт23 заявки511 просмотров

Есть задача - наполнение сайта сети клиник качественным контентом. Нужны тексты по широкому спектру направлений.

Качество текстов должно быть хорошее - средне-"школьное" не устраивает. Нужен, как минимум, человек, разбирающийся в теме (возможно, медик или студент-медик)

Заказ довольно большой - порядка 100 текстов.

Присылайте предложение по ценам c примерами работ (статей для медицинских сайтов, сайтов клиник, печатных журналов) и цен на vasiliy(тут_собака)metko.ru

15 лет назад
wade_seo
125 лет
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Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров