The Cyber tennis club

Нужно сделать парочку статей - как бы даже не статей, а просто 2 страницки с таблицами, в таблице будет база анкет

+ так же сделать копирайт на базу статей(анкет)

тоесть примерно 50 статей(анкет) копирайта и 2 таблицы с ссылками на эти страницы тоже копираайт

+все должно быть на 2-х языках (ру, ен)

http://cybertennisclub.com - в разделе рейтинги есть пример