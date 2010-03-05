The Cyber tennis club

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт3 заявки249 просмотров

Нужно сделать парочку статей - как бы даже не статей, а просто 2 страницки с таблицами, в таблице будет база анкет

+ так же сделать копирайт на базу статей(анкет)

тоесть примерно 50 статей(анкет) копирайта и 2 таблицы с ссылками на эти страницы тоже копираайт

+все должно быть на 2-х языках (ру, ен)

http://cybertennisclub.com - в разделе рейтинги есть пример

15 лет назад
tomskvsusa
Илья 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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