Неглубокий рерайт текста

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен20 заявок445 просмотров

Нужно сделать рерайт отксанированного текста (файл прикреплен). Статья из книги, нужно чтобы читалась также лекго, просто автор борется за авторские права. СТАТЬЯ ДЛЯ ЧТЕНИЯ, а не для поисковиков. Оплата после выполнения.

15 лет назад
forall720
Алексей 
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранные исполнители

solla
45 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
15 лет назад
$5
1 день
zhalya
Жаля 
43 года
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
15 лет назад
$20
3 дня
Сработала качественно и в срок. Хорошо.
Только положительные эмоции от работы с этим заказчиком. Благодарю.

Заявки фрилансеров

solla
45 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
15 лет назад
zhalya
Жаля 
43 года
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
15 лет назад

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