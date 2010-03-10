Необходимы статьи по стоматологии, по темам "бруксизм" и "герметизация фиссур". Нужно плавное погружение в проблему, с подробным описанием, рекомендациями и т.д. "Простым языком", но со знанием дела.. Только для владеющих предметом, т.к. текст (хотя бы ...
Неглубокий рерайт текста
Нужно сделать рерайт отксанированного текста (файл прикреплен). Статья из книги, нужно чтобы читалась также лекго, просто автор борется за авторские права. СТАТЬЯ ДЛЯ ЧТЕНИЯ, а не для поисковиков. Оплата после выполнения.
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