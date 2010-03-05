Приватный прект для Гузенко Надежды

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Завершен2 заявки128 просмотров

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15 лет назад
mjrema
Зарема 
43 года
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад

Выбранный исполнитель

Electrovenick3
Надежда 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
15 отзывов
15 лет назад
$30
1 день
Отличная работа!! Все на высшем уровне и строго в срок!!! Очень адекватна и объективна! Еще раз спасибо большое!!! Буду рада обратиться еще раз!
Зарема - отличный заказчик. Быстрая оплата и только положительные впечатления от совместного сотрудничества, которое буду рада продолжить. 10 баллов, однозначно!

Заявки фрилансеров

Electrovenick3
Надежда 
45 лет
16 лет в сервисе
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14 лет назад
15 отзывов
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