Доброго времени суток! Задача - разобраться, как вставлять код бирж Sape и Seozavr в Neutrino CMS v.0757 ( сайт проекта - http://neutrino.net.ru/ ) и написать подробнейшую инструкцию "для чайников". Не путать с модификациями Neutrino ...
Создание статей на тему продвижение бизнеса в сети
Необходимо создать статьи (для начала одну)
Основная тема: реклама бизнеса в Интернет.
Заголовок на усмотрение автора, должен содержать ключ, быть достаточно уникальным и склонять к немедленному прочтению статьи :)
Целевая аудитория: малый бизнес, предприниматели, желающие продвинуть свой бизнес в сети.
Цели и задачи: необходимо привлечь целевых клиентов для сайта. способных сделать заказ на рекламу своего ресурса в сети. необходимо кратко и красочно осветить услуги, предлагаемые компанией, желательно без явной рекламы.
Тезисы: единственный способ привлечения клиентов это интернет реклама; польза интернет маркетинга...
Желательно чтобы автор разбирался в темах SEO, копирайтинг, интернет маркетинг.
Необходимы уникальные советы для клиента.
Ключевики: раскрутка сайтов, продвижение сайтов, реклама сайтов, продвижение статьями, раскрутка статьями (использовать 2-3 кл. слова), текст 2000-3000 зн, структура должна соответствовать требованиям SEO.
Сайт: webmister ru
Уникальные идеи по структуре и тезисам статьи, креатив только приветствуются!
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