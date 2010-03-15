Создание статей на тему продвижение бизнеса в сети

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен9 заявок261 просмотр

Необходимо создать статьи (для начала одну)

Основная тема: реклама бизнеса в Интернет.

Заголовок на усмотрение автора, должен содержать ключ, быть достаточно уникальным и склонять к немедленному прочтению статьи :)

Целевая аудитория: малый бизнес, предприниматели, желающие продвинуть свой бизнес в сети.

Цели и задачи: необходимо привлечь целевых клиентов для сайта. способных сделать заказ на рекламу своего ресурса в сети. необходимо кратко и красочно осветить услуги, предлагаемые компанией, желательно без явной рекламы.

Тезисы: единственный способ привлечения клиентов это интернет реклама; польза интернет маркетинга...

Желательно чтобы автор разбирался в темах SEO, копирайтинг, интернет маркетинг.

Необходимы уникальные советы для клиента.

Ключевики: раскрутка сайтов, продвижение сайтов, реклама сайтов, продвижение статьями, раскрутка статьями (использовать 2-3 кл. слова), текст 2000-3000 зн, структура должна соответствовать требованиям SEO.

Сайт: webmister ru

Уникальные идеи по структуре и тезисам статьи, креатив только приветствуются!

15 лет назад
antoshh
Антон 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

jab
55 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
15 лет назад
$20
4 дня
Статьи написаны качественно! Сделано даже больше чем было заявлено в задании. Советую, если нужны качественные продающие статьи...
Только приятные впечатления от работы с заказчиком + своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

jab
55 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
15 лет назад

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