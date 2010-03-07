Срочно. Главная страница. Прелоплата 100% постоянное сотрудничество. работы много. нужен высокопрофессиональный продукт. оплачиваю без проблем. Уважаемые ...
Телевизоры класса Hi-End
Hi end телевизоры
Как показывает практика, зачастую даже нет необходимости в совершенстве владеть предметом, для того, чтобы заинтересовать человека в приобретении некой продукции. И порою для продажи достаточно понять ЦА, и описать продукт именно теми словами, с акцентированием именно на тех преимуществах, которых данная Аудитория хочет больше всего от продукта получить. То есть, например, при описании мягкой мебели, это дать в тексте прочувствовать человеку, с каким удобством он погрузится в кресло, которое расслабит натруженные мышцы ног, спины и шеи, мягко охватывая тело, даря удобство и тепло. Как было указано в одном из портфолио на weblancer.net, «мы предлагаем такую мебель, что Вам захочется сделать ремонт под нее».
То есть в идеале, я хотел бы получить именно такую продающую статью, которая при этом будет содержать интересную для читателей информацию о самом предмете статьи. Ну, и безусловно, так как без SEO сегодня никуда, хочется, чтобы в статье, ни в коем случае не в ущерб первым 2-м задачам, встречались следующие ключевые слова:
Ключи:
• loewe телевизоры
• телевизоры metz
• hantarex lcd
• hantarex телевизоры
• hantarex 42
• hantarex 70
• hantarex 32
• hi end телевизоры
• hantarex 52
Помимо этого, статья должна дать достаточно полный ответ по каждому ключевому запросу, чтобы не являться спамом в глазах тех, кто по данному запросу на эту статью попадет.
Еще раз хочу обратить внимание. Речь идет о HI-END телевизорах. То есть:
• если машина, то Bentley;
• если ноутбук, то Vaio;
• если часы, то Rolex;
• если телевизор, - то HI-END класс.
Фирмы указанные в ключах выпускают только hi end телевизоры. Необходимо донести, почему данные телевизоры лучше купить в Компании Top HI-FI, а если стоит проблема выбора, то просто позвонить, чтобы получить профессиональную бесплатную консультацию, ведь телевизор зачастую есть лишь элемент более сложной системы, например, домашнего кинотеатра.
Объем статьи: 5000 символов, из них до 300 символов анонс статьи на странице анонсов, задача которого заинтересовать человека в прочтении статьи.
Ссылка на материалы:
Loewe
http://www.loewe-ru.com/ru/produkty.html
http://www.loewe-ru.com/index.php?id=207&L=16
Hantarex
http://www.athifi.ru/brand/hantarex
Metz
http://www.athifi.ru/brand/metz
Небольшой экскурс в недра Компании Top HI-FI.
1. Это компания инсталлятор систем типа домашний кинотеатр, умный дом, мультирум. Компания НЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНА в исключительно лишь продаже. Клиент, который пришел, купил технику и ушел, - потерянный клиент. Компания относится к одним из старейших (входит в 5-ку) и наиболее качественных инсталляторов в Москве.
2. Система работы компании:
a. Консультации клиентов качественно и бесплатно, так как позволяют показать клиентам уровень владения вопросом
b. Компания является официальным дилером практически всех производителей акустики, и видеотехники на территории РФ, и может предложить настоящие брендовые вещи по лояльным ценам, не превышающим среднюю цену в интернет-магазинах
c. При заказе проекта домашнего кинотеатра, дается скидка на приобретаемые компоненты системы + подбирается наиболее качественное исполнение системы в целом (так как у компании самый широкий выбор в России)
d. Сертифицированные специалисты, со всеми необходимыми допусками, которые постоянно участвуют в семинарах проводимых производителями.
e. При заказе выполнения работ по проекту, разрабатываемому компанией, скидка на проект, или проект бесплатно, в зависимости от ситуации.
f. Послегарантийное обслуживание.
Статьи, которые понравились:
http://www.sony.ru/product/vn-f-series и описания других серий
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг41 заявкаЗакрыт15 лет назад
Интересует качественный рерайт текстов. Общий объём более 100 000 знаков. Тексты предоставлю. Тематика - животные (зоотовары, корма). Оплата - до 30 руб. за 1000 зн. Оплата электронными деньгами любой системы.Завершен15 лет назад
Примерно 10000 знаковЗавершен15 лет назад
Интересует написание seo-текстов для сайта: http://www.repetitor-nn.ru На главную страницу нужно где-то 3000 знаков со следующими ключевыми словами: репетитор преподаватель работа преподавателем обучение ЕГЭ нижний ...Завершен15 лет назад
Необходимо написать краткие инструкции по организации приема электронных платежей на сайте. Нужно кратко и емко изложить основные принципы, плюсы и минусы, преимущества перед другими системами, шаги по работе с системами(регистрация, ввод(поплнение)-вывод средств) по отдельности: ...Завершен15 лет назад
Нужен рерайтер на новости о стекольных технологиях, фурнитуре, конференциях, оборудовании. Предложение для начинающих рерайтеров. Исходный материал предоставлю. Ответы только в проект.Закрыт15 лет назад
Нужно написать пресс-релиз. Тема: специальное оборудование, специальные виды печати.Завершен15 лет назад
Необходимо написать текст 2000 символов для главной страницы сайта! Тема: прикольные статусы для аськи и вконтакте Оставляйте свою заявку, если только готовы приступить к статье прямо сейчас! Оплата WebMoneyКопирайтинг7 заявокЗакрыт15 лет назад
- $25
Здравствуйте. Необходимо придумать название для компании занимающейся производством деревянных бочонков для фасовки меда и сувениров из дерева. В качестве логотипа будет использоваться пчела держащая в "руке" бочонок. Название желательно легко запоминающееся со свободным доменом в ...Копирайтинг89 заявокЗакрыт15 лет назад
- $100
Нужны тексты для мебельного интернет-магазина: на главную страницу (5-6 тыс.зн) и описания разделов (7 штук по 2 тыс.зн).Копирайтинг52 заявкиЗакрыт15 лет назад