Телевизоры класса Hi-End

Hi end телевизоры

Как показывает практика, зачастую даже нет необходимости в совершенстве владеть предметом, для того, чтобы заинтересовать человека в приобретении некой продукции. И порою для продажи достаточно понять ЦА, и описать продукт именно теми словами, с акцентированием именно на тех преимуществах, которых данная Аудитория хочет больше всего от продукта получить. То есть, например, при описании мягкой мебели, это дать в тексте прочувствовать человеку, с каким удобством он погрузится в кресло, которое расслабит натруженные мышцы ног, спины и шеи, мягко охватывая тело, даря удобство и тепло. Как было указано в одном из портфолио на weblancer.net, «мы предлагаем такую мебель, что Вам захочется сделать ремонт под нее».

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Еще раз хочу обратить внимание. Речь идет о HI-END телевизорах. То есть:

• если машина, то Bentley;

• если ноутбук, то Vaio;

• если часы, то Rolex;

• если телевизор, - то HI-END класс.

Фирмы указанные в ключах выпускают только hi end телевизоры. Необходимо донести, почему данные телевизоры лучше купить в Компании Top HI-FI, а если стоит проблема выбора, то просто позвонить, чтобы получить профессиональную бесплатную консультацию, ведь телевизор зачастую есть лишь элемент более сложной системы, например, домашнего кинотеатра.

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Hantarex

http://www.athifi.ru/brand/hantarex

Metz

http://www.athifi.ru/brand/metz

Небольшой экскурс в недра Компании Top HI-FI.

1. Это компания инсталлятор систем типа домашний кинотеатр, умный дом, мультирум. Компания НЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНА в исключительно лишь продаже. Клиент, который пришел, купил технику и ушел, - потерянный клиент. Компания относится к одним из старейших (входит в 5-ку) и наиболее качественных инсталляторов в Москве.

2. Система работы компании:

a. Консультации клиентов качественно и бесплатно, так как позволяют показать клиентам уровень владения вопросом

b. Компания является официальным дилером практически всех производителей акустики, и видеотехники на территории РФ, и может предложить настоящие брендовые вещи по лояльным ценам, не превышающим среднюю цену в интернет-магазинах

c. При заказе проекта домашнего кинотеатра, дается скидка на приобретаемые компоненты системы + подбирается наиболее качественное исполнение системы в целом (так как у компании самый широкий выбор в России)

d. Сертифицированные специалисты, со всеми необходимыми допусками, которые постоянно участвуют в семинарах проводимых производителями.

e. При заказе выполнения работ по проекту, разрабатываемому компанией, скидка на проект, или проект бесплатно, в зависимости от ситуации.

f. Послегарантийное обслуживание.

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