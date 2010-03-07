Телевизоры класса Hi-End

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Завершен2 заявки179 просмотров

Hi end телевизоры

Как показывает практика, зачастую даже нет необходимости в совершенстве владеть предметом, для того, чтобы заинтересовать человека в приобретении некой продукции. И порою для продажи достаточно понять ЦА, и описать продукт именно теми словами, с акцентированием именно на тех преимуществах, которых данная Аудитория хочет больше всего от продукта получить. То есть, например, при описании мягкой мебели, это дать в тексте прочувствовать человеку, с каким удобством он погрузится в кресло, которое расслабит натруженные мышцы ног, спины и шеи, мягко охватывая тело, даря удобство и тепло. Как было указано в одном из портфолио на weblancer.net, «мы предлагаем такую мебель, что Вам захочется сделать ремонт под нее».

То есть в идеале, я хотел бы получить именно такую продающую статью, которая при этом будет содержать интересную для читателей информацию о самом предмете статьи. Ну, и безусловно, так как без SEO сегодня никуда, хочется, чтобы в статье, ни в коем случае не в ущерб первым 2-м задачам, встречались следующие ключевые слова:

Ключи:

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Помимо этого, статья должна дать достаточно полный ответ по каждому ключевому запросу, чтобы не являться спамом в глазах тех, кто по данному запросу на эту статью попадет.

Еще раз хочу обратить внимание. Речь идет о HI-END телевизорах. То есть:

• если машина, то Bentley;

• если ноутбук, то Vaio;

• если часы, то Rolex;

• если телевизор, - то HI-END класс.

Фирмы указанные в ключах выпускают только hi end телевизоры. Необходимо донести, почему данные телевизоры лучше купить в Компании Top HI-FI, а если стоит проблема выбора, то просто позвонить, чтобы получить профессиональную бесплатную консультацию, ведь телевизор зачастую есть лишь элемент более сложной системы, например, домашнего кинотеатра.

Объем статьи: 5000 символов, из них до 300 символов анонс статьи на странице анонсов, задача которого заинтересовать человека в прочтении статьи.

Ссылка на материалы:

Loewe

http://www.loewe-ru.com/ru/produkty.html

http://www.loewe-ru.com/index.php?id=207&L=16

Hantarex

http://www.athifi.ru/brand/hantarex

Metz

http://www.athifi.ru/brand/metz

Небольшой экскурс в недра Компании Top HI-FI.

1. Это компания инсталлятор систем типа домашний кинотеатр, умный дом, мультирум. Компания НЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНА в исключительно лишь продаже. Клиент, который пришел, купил технику и ушел, - потерянный клиент. Компания относится к одним из старейших (входит в 5-ку) и наиболее качественных инсталляторов в Москве.

2. Система работы компании:

a. Консультации клиентов качественно и бесплатно, так как позволяют показать клиентам уровень владения вопросом

b. Компания является официальным дилером практически всех производителей акустики, и видеотехники на территории РФ, и может предложить настоящие брендовые вещи по лояльным ценам, не превышающим среднюю цену в интернет-магазинах

c. При заказе проекта домашнего кинотеатра, дается скидка на приобретаемые компоненты системы + подбирается наиболее качественное исполнение системы в целом (так как у компании самый широкий выбор в России)

d. Сертифицированные специалисты, со всеми необходимыми допусками, которые постоянно участвуют в семинарах проводимых производителями.

e. При заказе выполнения работ по проекту, разрабатываемому компанией, скидка на проект, или проект бесплатно, в зависимости от ситуации.

f. Послегарантийное обслуживание.

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http://www.sony.ru/product/vn-f-series и описания других серий

15 лет назад
RU-Site
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
час назад
15 лет назад
$18
1 день
Оперативно. Интересно. По делу и ... не дорого :)
Павел и как заказчик, и как человек вызывает только положительные эмоции. В общении учтив и вежлив. Задание было поставлено очень четко. Сразу было видно, что именно человек хочет получить за статью. Оплатил без задержек. С Павлом работать очень понравилось. Буду рад, если сотрудничество будет иметь продолжение. Спасибо за то, что доверили мне работу над вашим проектом!

Заявки фрилансеров

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
час назад
15 лет назад
ТОП-5
Копирайтинг

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