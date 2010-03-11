Инструкция - системы электронных платежей

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Завершен11 заявок258 просмотров

Необходимо написать краткие инструкции по организации приема электронных платежей на сайте.

Нужно кратко и емко изложить основные принципы, плюсы и минусы, преимущества перед другими системами, шаги по работе с системами(регистрация, ввод(поплнение)-вывод средств) по отдельности:

-WebMoney (WMZ,WMR,WMU,WMB,WMG,WMG)

-RBK Money

-Яндекс деньги

-LiqPay

-QIWI

-MoneyMail

-HandyBank

-Элекснет

-Платеж.ру

-Банковский перевод

Задача.

Инструкция должна быть для "чайников". Клиент, выбравший товар в интернет магазине, переходит в раздел оплаты, где ему предлагаются возможные способы оплаты товара.

Не должно быть "воды". Всё четко и ясно.

Основные преимущества/возможности, адрес сайта, шаги по регистрации и (или) оплате, порядок действий по вводу/выводу, Дать информацию о комиссиях при вводе/выводе/переводе, контакты служб поддержки.

Внимание- должно быть очень коротко, но очень просто и доходчиво.

15 лет назад
1VIZITKA
Дмитрий 
51 год
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

angel_1987
Анастасия 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
15 лет назад
$25
5 дней
Анастасия грамотно выполнила задание в оговоренные сроки. Рекомендую как ответственного исполнителя. Буду пользоваться услугами фрилансера в дальнейшем.
Приятно работать с таким заказчиком. Человек формулирует точное и ясное ТЗ. Оплата последовала моментально.

Заявки фрилансеров

angel_1987
Анастасия 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
15 лет назад

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